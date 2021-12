Fnatic presentó a su roster de League of Legends para la temporada 2022

Fnatic es uno de los equipos más grandes y antiguos de esports, sobre todo cuando se trata del principal juego competitivo de la actualidad, League of Legends. De hecho, este equipo europeo fue el primer ganador de los Worlds, ocurrido en el año 2011. Fnatic no tuvo un buen año en la competición del juego de Riot Games, a diferencia de su "archirrival" G2 Esports, ellos sí lograron clasificar a los Worlds de este año, pero no pasaron la fase de grupos.

¿Cuál es el roster de Fnatic de League of Legends para la temporada 2022?

Entonces para intentar revertir los resultados obtenidos de este año, desde 2022 el equipo lo conformarán Upset, Hylissang, Wunder, Razork y Humanoid. Los únicos jugadores que ya estaban en el equipo son Upset y Hylissang, mientras que los otros tres son fichajes. El primero de ellos es Razork, jugador español que llega proveniente de Misfits. El siguiente es Wunder, quien llega desde la otra vereda de G2. Por último está Humanoid, quien se integra a este equipo después de haber estado en Mad Lions.

Las posiciones de los jugadores quedarán de la siguiente forma:

Upset: ADC

Hylissang: Support

Razork: Jungla

Wunder: Toplane

Humanoid: Midlaner

Mientras que el head coach del equipo seguirá siendo el sueco Jacob " YamatoCannon" Mebdi, quien llegó al equipo a finales de 2020.