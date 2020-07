Call of Duty: Modern Warfare 2 destaca como uno de los juegos gratis en PS Plus durante agosto

PlayStation oficializó lo que serán los juegos gratis para lo suscritos a la PlayStation 4 durante agosto, donde sin lugar a dudas Call of Duty: Modern Warfare 2 con su campaña remasterizada aparece como el plato fuerte para los jugadores.

“Siguiendo inmediatamente los dramáticos eventos de Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered te sumerge en una apasionante aventura de acción en donde debes enfrentarte a una nueva y mortal amenaza que llevará el mundo al borde del colapso. La campaña single-player ha sido remasterizada completamente con texturas mejoradas, renderizado basado en la física, iluminación de alto rango dinámico y mucho más", señalaron en el sitio de PlayStation Blog de Latinoamérica.

La obra desarrollado por Infinity Ward estará disponible para descargar desde mañana, martes 28 de julio, hasta el lunes 31 de agosto.

, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered da un salto gráfico importante respecto al proyecto original de 2009.

Además llega Fall Guys: Ultimate Knockout, divertido videojuego multijugador desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital que a más de alguno enamorara durante este mes.

“Sobrevive a una serie de divertidos retos hasta que quede un vencedor en este colorido multijugador online para 60 personas*. Pon a prueba tu temple en brutales enfrentamientos o desafíos cooperativos donde solo el equipo ganador avanza a la siguiente ronda. Inclínate, rebota y ábrete camino por hilarantes obstáculos basados en la física: desde atravesar puertas a balancearte en gigantescas sierras o correr por montañas llenas de trampas. Agrégale un toque de estilo a tu Fall Guy personalizándolo con todo, desde elegante costura hasta moda prehistórica”, describieron en el sitio.

Fall Guys: Ultimate Knockout estará disponible para descargar desde el martes 4 de agosto hasta el lunes 31 del mismo mes.