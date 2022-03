El Freestyle Master Series Chile se vuelve a tomar un fin de semana, donde los fanáticos esperan con ansias lo que será la jornada 2 de la temporada 2022 con los mejores exponentes del país.

En la primera jornada, la cual se realizó en Concepción, quien quedó como líder en la tabla de posiciones fue Basek, seguido por Jokker y Rodamiento. Ahora es una nueva oportunidad para quienes no gozaron de fortuna en aquella actuación refrescar rimas y conseguir conquistar al jurado, el cual estará conformado por Stigma, Inefable, Onírico, Blazzt y Formo.

El escenario elegido para esta jornada 2 no puede ser uno mejor, debido a que esta fiesta del freestyle se vivirá ni más ni menos que en la Quinta Vergara, donde habitualmente se realiza el Festival de Viña del Mar y el cual ha visto a muchos de los artistas más importante de Chile y el mundo. El regreso del público a este espectáculo le da un sabor más especial a los grandes duelos.

Los duelos que se vivirán en este FMS Chile serán los que protagonizarán Jokker vs Teorema, Acertijo vs Joqerr, Rodamiento vs Nitro, Basek vs Metalingüística, Tom Crowley vs Erreka y Annubis vs JNO.

¿Cuándo es la jornada 2 de FMS Chile?

La jornada 2 de la FMS Chile 2022 se realizará el domingo 27 de marzo a las 16:00hrs.

¿Dónde ver EN VIVO la jornada 2 de FMS Chile?

La jornada 2 de la FMS Chile será transmitida a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 2 de FMS Chile por Youtube

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 2 de FMS Chile por Twitch