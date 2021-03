FMS Perú, última jornada | Fecha, hora, dónde y canal para ver en vivo el final de la FMS Perú

Las FMS latinoamericanas están llegando a su fin y la primera que conocerá a su campeón será Perú. Dos freestylers llegan con el título en la mira en lo que será una última jornada de infarto.

Todo se reduce a esto, Jaze y Stick son los únicos que llegan con opciones para ser campeones de la FMS Perú 2020-2021, ya que depende de ellos ganar sus batallas. Jaze está en el primer lugar con 17 unidades. Corre con ventaja opción, pero Stick lo sigue de cerca, solo tiene un punto menos y quiere el título.

Todas las luces estarán en ellos dos, especialmente en Jaze, que se enfrenta a un duro rival. Nekroos está en el tercer lugar de la tabla y tiene la oportunidad de arruinarle todo al puntero en lo que será un final de infarto. Además, este duelo es para la galería, ya que llevan todo un año esperando este batallón.

Las otras batallas son las siguientes:

Stick vs Skill

Jota vs Ramset

Litzen vs New Era

Choque vs Strike

La lucha por mantener la categoría también está interesante, con cuatro freestylers con 11 unidades. Choque y Strike se la juegan por quedarse en primera, mientras que New Era batallará contra el ya descendido Litzen. Ramset también peligra con 11 puntos y se juega sus últimos cartuchos contra Jota, que solo tiene un punto más.

No te pierdas la acción y el mejor freestyle, este sábado 20 de marzo a las 17:45 hora chilena. La transmisión será en vivo y gratuita por Urban Roosters.