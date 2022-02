La FMS Colombia 2022 cada vez se encuentra más cerca, ya que mañana sábado 26 de febrero se realizará la jornada 1 en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en Medellín a las 19:00 hrs (Hora local).

Durante esta jornada inagural se enfrentarán los doce mejores freestylers de Colombia y Venezuela los cuales son Lokillo, Ñko, Carpediem, Filosofo, Big Kill, Chang, Gaviria, RBN, Valles-T, Elevn, Airon y Letra.

Los jurados que estarán encargados de evaluar a los participantes son Tinta Tintero, Esta Gonorrea, Melisa MC, MC Jannival y Germán Carvajal. Mientras el host que será el español Mbaka, que cuenta con la experiencia en la God Level y en la Red Bull Batalla internacional y será complementado por el colombiano Nazo.

Y con el objetivo de que no te pierdas ningún detalle de la transmisión de la FMS Colombia 2022, a continuación te dejamos los enlaces para ver EN VIVO el evento de freestyle más esperado.

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la jornada 1 de la FMS Colombia 2022?

La jornada 1 de la FMS Colombia será transmitida este sábado 26 de febrero las 19:00 hrs (Hora local) a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la jornada 1 de la FMS Colombia por Youtube

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la jornada 1 de la FMS Colombia por Twitch

Horarios para otros países

Chile: 17:00 hrs.

Argentina: 17:00 hrs.

Perú: 15:00 hrs.

México: 14:00 hrs.

España: 22:00 hrs.

Batallas confirmadas

- Lokillo vs Carpediem

- Filosofo vs Ñko

- Big Killa vs Gaviria

- Chang vs RBN

- Elevn vs Letra

- Valles-T vs Airon