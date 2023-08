Santiago 2023 está cada vez más cerca, y así lo sabe bien Amanda Cerna. Dos meses con 18 días quedan para que arranquen los Juegos Parapanamericanos, y la destacada Para atleta nacional empieza a prepararse con todo.

La campeona mundial juvenil, que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020 además de ganar medalla de plata en Lima 2019, habla con RedGol y cuenta que va con toda la fuerza de su querido Chiloé para colgarse el oro.

“Ganar el oro en Santiago 2023 es un sueño”

“Todos me dicen lo mismo, fuiste plata y ahora tienes que escalar al oro. Aparte que me dicen que va a ser aquí, queremos cantar el himno contigo, ahí me presionan harto, pero yo creo que está bien”, destaca de entrada.

Amanda cuenta que “hay presión, pero hay que saber manejarla y la he podido manejar bien, así que no hay problema con eso”.

“También es algo con lo que uno sueña, poder estar en casa compitiendo con la familia, con el público chileno y estar en el podio en lo más alto y cantar el himno, acá mismo, sería maravilloso”, confiesa.

Por eso, no duda y asegura que “ahí vamos a estar dando lo mejor para que así sea, pero el nivel también está altísimo y eso me motiva harto”.

“Yo creo que va a ser una competencia muy entretenida de ver, de correr, así que ahí vamos a ver que pasa pero siempre dando lo mejor”, complementa.

El sueño de llevar la medalla a Chiloé

Amanda Cerna y su hermana melliza Javiera nacieron en Santiago, pero al año de vida sus padres, Antonio y Graciela, tomaron la decisión de irse a vivir a Chiloé. En la isla permaneció hasta que salió del colegio, y regresó a la capital para poder potenciarse deportivamente. Algo que ella misma reconoce que ha logrado.

Eso sí, su corazón chilote no cambia por nada del mundo y cuenta que la reconocen en la calle y le dan todo el ánimo de cara a Santiago 2023.

“Para mí eso es muy lindo. Bueno intento ir seguido a Chiloé, sobre todo en fechas especiales como cumpleaños que intento no perdérmelos, pero siempre me hago el tiempo de ir, no es tan seguido pero disfruto harto el tiempo allá. Me cuesta volver, pero lo puedo hacer así que bien”, detalla.

Sobre el cariño de la gente, revela que “es muy lindo porque las personas en Chiloé me han apoyado desde el principio, desde que empecé a salir al extranjero y a competir”.

“Cuando no me iba tan bien ellos estaban ahí apoyándome, y ahora poder representarlos, aunque representamos a todo el país, pero siempre voy con la isla en mi corazón y representándolos siempre porque la verdad ha sido mucho el apoyo”, agrega.

Entre risas cuenta que “en la calle también me reconocen y uno se siente famoso jajaja, pero dan tanto cariño y buenas vibras que para mí eso es muy lindo e intento también compartir con ellos. Se han portado un siete conmigo, así que siempre voy con la isla”.

-Su vida entre la capital y la isla

“Nací en Santiago y al año mis papás tomaron la decisión de irnos a Chiloé junto con mi hermana melliza, y estuve ahí hasta que salí de cuarto medio. Ahí tomé la decisión de venir a Santiago porque allá en Chiloé no tenemos pista atlética, no tenemos la infraestructura, entonces no fue una decisión fácil pero ha valido la pena. Eso me tiene tranquila, que al final haber dejado la casa, la familia, que tampoco era una decisión que daba mucho gusto pero los resultados se fueron dando, lo que quería, que era mejorar y que me fuera mejor en el deporte, se ha ido dando, así que eso también me tiene tranquila y me dice que vamos por el camino correcto. Pero ahora estoy en Santiago, estuve un par de años en el centro de alto rendimiento, pero ahora estoy con mis abuelos”.

-¿Cómo va la preparación de cara a Santiago 2023?

“Vamos bien, estamos entrenando harto. Ahora entrando en un periodo básico para hacer una pequeña curva y poder llegar de la mejor forma a Santiago 2023. En eso estamos ahora, compitiendo un poco ahora en el Nacional Paralímpico, también hace un mes volvimos del Mundial, así que creo que eso nos ayudó mucho como para ver en qué estamos, también nuestros rivales de América poder competir y compartir con ellas, así que ya ahora entrando en la recta final de estos Juegos, queda súper poco, así que entrenando con todo”.

-¿Algo que mejorar para los Parapanamericanos?

“Sí, bueno yo creo que siempre van quedando cositas por mejorar. Con la competencia que tuve hoy y con el Mundial pudimos sacar algunas conclusiones, así que con mi entrenador también estamos trabajando ahí, poder aguantar mejor los últimos metros, la salida también, que igual es importante en los 400, así que ahí vamos a trabajarlos para obviamente mejorar y que todas esas cosas sumen para tener un mejor resultado en Santiago 2023”.

-¿Qué competencias tienes previas a los Parapanamericanos?

“En el calendario a nivel paralímpico este Nacional sería nuestra última competencia, pero yo también siempre he participado a nivel convencional entonces por ahí puedo estar compitiendo más seguido, siempre hay competencias, casi todos los fines de semana, así que ahí también voy a estar participando cuando mi entrenador lo encuentre pertinente, pero yo creo que es importante seguir compitiendo para ir acostumbrándome, tomando forma, para ir viendo detalles y cosas a mejorar para que todo eso no pase en los Juegos y que vengamos preparados para los Parapanamericanos”.

-¿Cómo ves a los demás países de cara a la competencia? ¿Rivales que llamen la atención?

“Brasil está muy fuerte. Lo vimos ahora en el Mundial, de echo ahora la campeona mundial fue brasileña, así que es un rival muy muy fuerte que nos venimos encontrando hace muchos años, nos conocemos ya nuestras técnicas de carrera pero ellas están fuertes. Las primeras cinco mas o menos estamos en un segundo la llegada, así que yo creo que todo puede pasar y ahora a seguir entrenando estos meses que quedan para mejorar y poder estar codo a codo con ellas”.