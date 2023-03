La decisión de dejar Universidad Católica a fines de 2022 estaba tomada para Paz González. La arquera, que disputó el torneo Sub 19 con las Cruzadas, viajó hasta Andorra y se convirtió en nueva arquera del ENFAF, equipo que milita en la Primera División Femení andorrana y que actualmente marcha quinto.

En entrevista con RedGol Fem, la última adición a las chilenas por el mundo explicó que el arribo a este club se debió gracias a que su hermano, el periodista Coke González, vive en Andorra desde hace seis años. "El 2021 vine de visita a pasar las fiestas de fin de año con él y tuve la fortuna que en el ENFAF me 'acogieran' para poder hacer la pretemporada junto a ellas mientras estuve acá", explicó.

Pero, ¿cómo se dio su llegada? Todo comenzó en 2022, cuando empezaron las conversaciones. "A mitad de año María Cardoso, arquera titular del equipo, sufrió una rotura de ligamento cruzado y por diferentes factores no había más arqueras disponibles en ese momento, por lo cual me contactaron de inmediato", destalló González.

"Yo estaba en plena competencia del torneo Sub 19 chileno, así que decidí enfocarme en él. Entonces, desde Andorra me ofrecieron la posibilidad de que al terminar mis compromisos en Chile me integrara al equipo, idea que me convenció y acepté", confesó la portera.

El primer partido que Paz González jugó con ENFAF fue este fin de semana, cuando derrotaron por 3-1 al Sabadell por la fecha 23 de la Primera División Femení de Andorra. En sus redes sociales se mostró feliz por el estreno triunfal. "Primera citación, debut y triunfo con esta camiseta. Vamos ENFAF!!", escribió.

Para la chilena, "la confianza de mis compañeras y cuerpo técnico me hace sentir muy cómoda. También las condiciones que me entrega el club, las cuales me hacen sentir valorada. En cuanto al debut, siempre es importante partir con un triunfo, con una buena actuación de mis compañeras que estando en la mitad del campeonato y en una buena posición dentro de él, genera la ilusión de poder llegar aún más arriba".

Además, González no es la única chilena en el equipo, ya que "el preparador de arqueras Guillermo Burgos es chileno, y durante este año por temas laborales Javiera Monsalve está en Andorra. Compartimos el mismo club en Chile durante un breve lapso, pero al encontrarnos y entrenar acá juntas hemos retomado la cercanía y la buena onda", añadió.

Paz está muy contenta en su nuevo club. "Hice una muy buena relación con las chicas, ahora mis compañeras. Desde que supieron que me sumaría a ellas, me mandaban mensajes y recordatorios cada cierto tiempo de cuanto rato faltaba para que llegara jajajajaja. Fue muy grato y me hizo muy feliz volver a verlas solo que ahora el lazo que tengo con ellas es más serio y profesional", cerró González.