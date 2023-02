José Letelier aseguró que el retraso de las seis seleccionadas europeas no afectó tanto a la planificación de la selección chilena femenina de cara al repechaje mundialista.

La Selección Chilena Femenina está lista para disputar el torneo de repechaje del Mundial Femenino 2023. Su primera parada será un amistoso frente a Argentina, este viernes 17 de febrero a las 3:30 horas, en la ciudad neozelandesa de Auckland. Pero no todo fue color de rosas para la Roja en la previa.

El ciclón Gabrielle, que pasó por Nueva Zelanda a principios de esta semana, cambió toda la programación de José Letelier de cara a la reclasificación. Aunque las seleccionadas provenientes de Chile no tuvieron problemas para llegar, sí lo hicieron las seis que venían desde Europa.

Mientras el primer grupo llegó el domingo, quien les siguió fue Christiane Endler, que arribó a Auckland el miércoles pasado. El jueves, en tanto, ya entrenaron con Karen Araya, Francisca Lara, Sonya Keefe, Antonia Canales y Camila Sáez. Para José Letelier, sin embargo, no afectará a lo que esperan conseguir ante la albiceleste.

"Es un factor que no nos ha permitido tener a todas las jugadoras según la planificación establecida; sabemos que las que están en España y Endler en Francia, no han tenido la mejor conexión hacia Nueva Zelanda. Pero esos factores creemos que no inciden en lo que vinimos a buscar", expresó el seleccionador.

Lo bueno es que, de cara al amistoso contra las dirigidas por Germán Portanova, la realidad se ve positiva. "Ya estamos con todas las jugadoras en Auckland y preparando el partido ante Argentina, que es fundamental pensando en el partido final para el que aún esperamos rival", destacó Letelier.

Precisamente el rival saldrá del partido que disputen Senegal y Haití este viernes 17 de febrero a las 22:00 horas; la selección que gane será quien enfrente a Chile el próximo martes 21, también a las 22:00, para definir una de las tres clasificadas al Mundial Femenino 2023.