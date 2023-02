La derrota de Chile ante Haití caló muy hondo en lo seguidores del fútbol femenino. La Roja femenina se quedó sin la posibilidad de ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en un partido que solo acrescentó la crisis futbolística de la selección adulta. En RedGol Fem conversamos con la periodista Grace Lazcano para analizar la derrota y el proceso del técnico José Letelier.

Para Lazcano, la derrota de Chile tuvo varios factores, pero en primer lugar "yo creo que fue la falta de contundencia para atacar. Tuvimos la de Dani Zamora, Sonya Keefe, el palo de Paloma López, pero en el primer tiempo donde Chile tenía bien controlado el partido, no pudimos sacar ventaja".

"Así que creo que por ahí pasó, después por las desatenciones defensivas propias de cuando se tiene a jugadoras tan veloces como Roselord Borgella y Melchie Dumornay que fue elegida la jugadora de mayor proyección del 2022. O sea, estábamos frente a dos jugadoras importantes y frente a una generación de Haití que en 2018 clasificó al Mundial Sub 20 y creo que desde el banco tampoco tuvimos respuestas y me parece que eso fue: la falta de contundencia sumado a que no pudimos hacerle frente a lo que proponía Haití".

Al ser consultada de si ya es momento de poner fin al proceso de José Letelier al mando de la selección, Grace aseguró que "para mí el proceso de José Letelier está terminado. Se agradece todo lo que hizo comandando la selección en el Mundial de Francia, en los JJ.OO, pero en la Copa América ya se vio que Chile estaba estancado desde su juego, en la táctica, en lo mental incluso. La selección en comparación al resto de las selecciones sudamericanas avanzó poco y nada. Bien lo que logró la Sub 17 clasificando al Mundial, pero particularmente la selección adulta llega llena de dudas".

"Vimos por ejemplo el debut de Isidora Olave como lateral por derecha, Chichi ha hecho su proceso en las inferiores de la selección, pero recién ahora José Letelier intentó resolver el problema de la lateral por derecha para este partido, o sea, habiendo confiado también en Rosario Balmaceda que venía saliendo de una lesión. Es un proceso que ya tocó techo, pero que necesita ser renovado porque las jugadoras necesitan mejorar. El proyecto de fútbol femenino de selecciones se tiene que renovar y estar a la vanguardia de lo que están haciendo las selecciones más importantes del mundo".

Por último, para Lazcano la Federación de Fútbol de Chile debería tomarse un tiempo "pero no muy amplio para reaccionar, porque se nos viene el desafío de los Panamericanos. Chile tiene que competir y volver a retomar esa chispa que perdimos, esas ganas de querer competir. Y para eso se necesita un proceso nuevo, que ojalá contemple a más jugadoras manteniendo la base de esta generación que nos dio tantas alegrías".

"Mi opción de DT, bueno, la Anfp tendrá que buscar, pero me gustaría mucho que fuese una entrenadora, aunque no es excluyente. Alguien que tenga trayectoria en el fútbol femenino, ojalá internacional, que venga con ideas nuevas y con ganas de conseguir más logros con Chile. No voy a pedir a Pia Sundhage de Brasil o Sarina Wiegman de Inglaterra, pero sí una persona que lleve años y que haya ganado y conseguido cosas con el fútbol femenino, creo que ese es el desde", cerró la comunicadora.