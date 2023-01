La actriz, cantante y bailarina chilena, está brillando en Estados Unidos con la obra On Your Feet: The Musical, creación que está inspirada en la historia de Gloria y Emilio Estefan donde interpreta a la mamá de la famosa artista cubana.

Francisca Tapia es una artista chilena que se transformó en la primera actriz de nuestro país en ser parte de un Tour de Broadway. Estas producciones teatrales recorren Estados Unidos con sus funciones y la obra de la que es parte Francisca es sobre la historia de Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan, dirigida por Luis Salgado.

Francisca estudió teatro en la Universidad Católica. También estudió profesionalmente danza contemporánea y una vez que salió de la universidad, realizó estudios de dirección en la escuela de teatro La Memoria del actor Alfredo Castro. Posterior a eso hizo las certificaciones de narración y poética visual, pues quería tener una noción más macro del acto teatral.

Como es de conocimiento general, en Chile es difícil vivir del arte, por lo que, a pesar de todos los estudios de Francisca, tuvo que dedicarse a una segunda carrera. En RedGol Fem conversamos con Fran y nos contó un poco más de su historia artística y cómo se dio la posibilidad de que ahora sea parte del elenco de este musical.

"Estudié ingeniería comercial como segunda carrera y de día trabajaba en un banco, en las tardes entrenaba y en mis vacaciones me iba de gira con la compañía. Esas giras fueron a Marsella, Hamburgo y Ámsterdam y eso me permitió seguir conectada al arte, a la vez que tenía la estabilidad que me faltaba. Estuve cinco años en el banco, llegué a ser gerenta, y por el trabajo de mi esposa (Camila García, Vicepresidenta FifPro y directora de Anjuff) me vine a Estados Unidos acompañándola poque iba a trabajar en la embajada de Chile en Washington", comentó.

Francisca llegó en octubre de 2019 a Estados Unidos y fue difícil encontrar trabajo. Cuando los casos de covid y las restricciones comenzaron a bajar, la chilena encontró trabajo en el Teatro Gala, un teatro hispano que está hace 47 años en la capital del país norteamericano y ha hecho más de 300 obras bilingües. La misión de ese lugar era poner el teatro de Latino América en escena.

Francisca se convirtió en directora de un programa del teatro y el equipo la invitó a audicionar para el musical de la historia de Gloria y Emilio Estefan. Las audiciones fueron en Washington y Nueva York y fueron bastante duras: eran dos audiones de danza, una de baile en pareja. Si pasaban esa, venía la audición de canto, y si pasaban canto, era la de actuación. "Me preparé mucho en la parte de baile latino. Un mes antes estuve yendo a clases y también preparé vocalmente todas las canciones del show", contó la actriz.

"Mi primer llamado para la vuelta de audiciones fue para Gloria Estefan, el personaje principal. Para mí fue emocionante y luego de esas tres audiciones, me dieron el papel de la madre de Gloria y quedé como reemplazante de la protagonista en caso de que ella no pudiera estar. Era la primera vez que la obra se hacía en español, entonces iba a ser la primera vez que Gloria la iba a escuchar en su idioma", continuó Fran.

Sobre todo el trabajo previo que realizó, Fran aseguró que "antes del musical yo me venía preparando con una coach vocal. También trabajé con una actriz cubana que me ayudó a trabajar el texto completo (el de la madre de Gloria y Gloria Estefan), entonces el acento era súper importante para darle veracidad a ese personaje. Trabajamos cada palabra, cada vocal. Yo nunca había hablado como cubana, entonces era difícil, pero con dos meses de trabajo muy fuerte lo logramos".

Tapia también trabajó con una personal trainer que la ayudó a mejorar la resistencia porque la obra requiere estar bailando y cantando todo el tiempo. Una vez iniciado el proceso, se fueron a Nueva York a ensayar a los famosos Ripley-Grier Studios. Allí estuvieron 20 días trabajando y la obra se montó en 16. "Todo fue súper rápido y yo me preparé muchísimo, entonces todo mi texto me lo tenía estudiado antes de llegar al ensayo", agregó la artista.

La experiencia de conocer a Gloria Estefan

"Conocer a Gloria y Emilio fue lo máximo. Ellos estaban emocionadísimos de escucharla por primera vez en español. Cuando terminó la obra, Gloria se subió al escenario, agradeció al director y hay un momento que a mí me tocó mucho y fue que me miró y me dijo 'mi madre está bailando en el cielo'. Su mamá murió hace pocos años (2017) y siento que eso para mí fue lo más importante, lo mejor que me podía pasar después de todo lo que hice para que esa interpretación fuera bella", detalló.

Finalmente para Francisca todo ha sido la mejor experiencia de su vida: "estar cumpliendo mis sueños acá es increíble. Me siento full preparada, creo que ocurrieron muchas cosas para que yo llegara aquí. Todo el trabajo que hay detrás se está pagando y me siento en una nube y que vienen muchísimas más cosas buenas", enfatizó.

Yo creo que estar en el Tour de Broadway me de la comprobación de que mi trabajo es bueno, que es de nivel internacional y que hay muchas cosas más que voy a ser capaz de hacer, entonces estoy en un momento muy hermoso en el que estoy floreciendo y estoy abriéndome a realizar todos los otros sueños que tengo", concluyó Fran Tapia.