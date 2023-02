Christiane Endler no sabe si sigue en La Roja Femenina: "Me tengo que replantear la continuidad"

Luego de la derrota de la selección chilena femenina por dos a uno a manos de Haití, que le costó la eliminación del repechaje y quedarse sin un boleto a la Copa del Mundo Femenina 2023, comenzaron los análisis y peticiones de salida. Christiane Endler fue la primera en pedir abiertamente un cambio de timonel en La Roja.

La capitana, en las declaraciones post partido, aseguró que no había recursos, que tampoco las escucharon, y que hoy se terminaba un proceso largo y duro con la selección. En zona mixta complementó esas palabras y dejó en entrevero su continuidad defendiendo a Chile.

Según Endler, "esta podría haber sido la última oportunidad de clasificar a un mundial. Cada vez se va a hacer más difícil; el nivel internacional cada vez ha ido subiendo y nosotras nos quedamos estancadas hace un rato en un nivel que no alcanza".

Además, para la mejor arquera del mundo, es crucial dar un golpe de timón para poder crecer. "Si no se hacen cosas ni cambios vamos a seguir en lo mismo y la brecha va a ser demasiado grande al final, te deja unos pasos atrás. Lamentablemente no se hizo nada en el momento en que se podría haber hecho", agregó.

Christiane Endler afirmó, respecto a su continuidad, que no sabe si continuará jugando por La Roja. "Acaba de terminar un proceso súper largo y muy desgastante, la gente no sabe todo lo que hay atrás. Psicológicamente ha sido súper difícil estar acá. Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo también de lo que pase en la selección", cerró.

José Letelier dejó la puerta abierta a su eventual salida de la selección chilena femenina, pero todo sujeto a la reunión que tendrá con Pablo Milad y el resto del directorio de la ANFP una vez que lleguen a Chile.