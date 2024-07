La selección norteamericana se quedó sin entrenador tras el despido de Gregg Berhalter, quien tuvo una opaca participación en la reciente Copa América siendo locales. ¿Será el ex Liverpool el DT de USA para el Mundial del 2026?

Estados Unidos fue una de las grandes decepciones de la Copa América 2024. Pese a que el combinado norteamericano viene en ascenso y organizaba el torneo, fueron incapaces de superar la fase de grupos y tempranamente se fueron eliminados.

Esto produjo un verdadero terremoto a nivel organizacional, ya que la dirigencia de la U.S. Soccer decidió despedir al entrenador Gregg Berhalter, quien desde 2018 estaba en el cargo y se esperaba llegara a dirigir al equipo nacional para el Mundial del 2026, donde serán anfitriones junto a Canadá y México.

Sin embargo, el proceso se cortó violentamente tras la eliminación en la Copa América, por lo que ahora a los gringos no les queda otra que buscar un reemplazante. Y todo apunta a que planean remecer el mercado con su próximo DT.

Según información de The Independent, el alemán Jürgen Klopp es el principal candidato de la U.S. Soccer para asumir en su equipo masculino. Ex DT de Liverpool, cesante desde hace un par de meses tras dejar a los Reds, estaría dispuesto a estudiar el ofrecimiento.

Pese a que el propio Kloop avisó que tenía en mente tomarse un año sabático, en Estados Unidos tienen confianza en que un trabajo de DT en una selección, con menos exigencias en el día a día, además de la enorme chance de dirigir en un Mundial, más un salario top que lo pondría entre los mejores pagados del mundo, podría resultarle a lo menos tentador.

Jürgen Klopp tiene la aprobación de un histórico

Tim Howard, ex arquero de la selección estadounidense y con varios años en la Premier League, afirmó que “si estuviera a cargo del futbol estadounidense, estaría camino al aeropuerto. ¿Por qué? Porque creo que podría presentar un argumento muy convincente a Jürgen Klopp para que se haga cargo de la selección nacional masculina de Estados Unidos”.

Jürgen Klopp viene de un largo proceso al mando del Liverpool. ¿Le pondrá fin a su año sabático para dirigir a Estados Unidos? | Foto: Getty Images.

“Después del fracaso en la Copa América, después de que Estados Unidos perdió ante Uruguay y fue eliminado en la Fase de Grupos, volaré a España, en serio. Sé que Klopp se retiró hace unas semanas y quiere tomarse un descanso, pero si nos reunimos en su villa en España creo que lo puedo traer. 100 por ciento”, agregó.

Para cerrar, el ex guardameta declaró que “el dinero está ahí y tendría un grupo de jugadores que podrían jugar como su Liverpool. Además, es futbol internacional, así que no tiene que estar en el campo de entrenamiento todos los días. Ni siquiera tendrá que preocuparse por la clasificación al Mundial de 2026″.

Jürgen Klopp viene de un largo proceso de nueve años dirigiendo en el Liverpool, donde en 491 partidos ganó 299, empató 109 y perdió 83. Con The Reds ganó la Premier League 2019-20, la Copa de la Liga 2021-22 y 2023-24, la FA Cup 2021-22, la Community Shield 2022, la Champions League 2018-19, la Supercopa de la UEFA 2019 y el Mundial de Clubes 2019.

