Zavala y un Sub 21: los grandes ganadores del primer partido de Almirón en Colo Colo

Cristián Zavala tuvo una chance en el primer partido de Jorge Almirón como DT de Colo Colo. El rapidísimo extremo regresó al Monumental tras un préstamo en Curicó Unido. Si bien los albirrojos descendieron, el atacante tuvo una participación destacada.

Se erigió como uno de los dos máximos asistidores en el Campeonato Nacional 2023. Y en el partido amistoso frente a Rosario Central, válido por la Serie Río de La Plata, Zavala tuvo su chance. Ingresó en una ola de cambios que introdujo el DT argentino en el segundo tiempo.

Corrían 58′ del duelo cuando Almirón movió varias fichas. Uno de los que ingresó fue Zavala, quien reemplazó a Marcos Bolados. El antofagastino estuvo muy impreciso y le dejó su lugar al ex Deportes Melipilla. Tuvo algunas participaciones destacadas, aunque sus desbordes no terminaron del todo bien. Eso sí, anotó en la tanda de penales.

Pero marcó mucha diferencia con su velocidad. “Entró bien. Me llama la atención por sus características, pero no las logra consolidar”, comentó Dante Poli en F360 de ESPN. De todas formas, el ingreso del puentealtino provocó buenas sensaciones en el ex entrenador de Boca Juniors. Aunque prefirió el camino de la mesura.

“Lo tomo como un entrenamiento para conocerlos. Es importante ganar para la motivación de todos los muchachos. Venimos trabajando fuerte, es normal que se resienta un poco la parte física. Fue un partido normal de pretemporada. Hay mucho trabajo por delante”, apuntó Almirón.

Zavala y Lucas Soto sacan cuentas alegres del estreno de Almirón en Colo Colo

Pero no sólo fue Cristián Zavala quien ganó bonos en la consideración de Jorge Almirón para Colo Colo. En esas cinco modificaciones que introdujo el estratego, también ingresó un mediocampista Sub 21 que bien puede ilusionarse con sumar minutos para el reglamento del Campeonato Nacional 2024.

Las referencias son para Lucas Soto, quien ocupó el lugar de César Fuentes. El volante del equipo de Proyección de los albos se hizo notar prácticamente de inmediato. En los 64′, recibió un balón de Zavala y exigió al máximo al portero rival. El remate del “28” fue muy cerca de la posición de Jorge Broun, quien bloqueó el balón.

Instantes después de eso, Soto sacó un centro al área que empalmó Leandro Benegas. Pero la pelota salió desviada. Así las cosas, el juvenil que cumplirá 21 años el 24 de febrero puede ser una de las cartas para sumar el minutaje exigido en las bases. También está Leandro Hernández y Daniel Gutiérrez, aunque parten desde atrás. Están con la Roja Sub 23 que competirá en el Preolímpico 2024.

Y Damián Pizarro, quien a mediados de año emigrará al Udinese de Italia. “Se vio la intención de jugar, hay muchos patrones que tenemos que repetir y mejorar. Sobre todo que se afine la parte física y futbolística. La etapa de pretemporada es la parte más dura”, sentenció Almirón. Habrá que ver si tomó nota de estos ingresos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!