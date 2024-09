La mañana de este lunes ha dejado una de las noticias más tristes en los últimos años. Cristóbal Campos, hombre clave para salvar a la U del descenso hace algunos años, sufrió un lamentable accidente de tránsito que sacude por completo su carrera.

El portero, que estaba defendiendo la camiseta de San Antonio Unido tras su polémica salida del Bulla, se volcó en su vehículo durante horas de la madrugada. La gravedad de la situación obligó a que debiera ser amputado de uno de sus pies, lo que dejó impactado a un verdugo del elenco estudiantil.

Y es que, como era de esperar, los futbolistas han comenzado a dejar muestras de cariño al guardameta ante este difícil momento. A ellos se sumó un jugador que supo hacer sufrir a la U con la camiseta de Colo Colo, pero que dejó de lado los colores para apoyar a un colega.

El sentido mensaje de Carlos Muñoz a Cristóbal Campos tras su accidente

El lamentable accidente de Cristóbal Campos no ha dejado indiferente a nadie en el fútbol chileno. Poco a poco han ido apareciendo gestos para el arquero, quien ahora tendrá que enfrentar un duro proceso de recuperación.

Uno de los que se quiso sumar a las muestras de cariño fue Carlos Muñoz, verdugo de la U con la camiseta de Colo Colo. El autor de uno de los goles más recordados de los Superclásicos en 2012 utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un sentido mensaje a su colega.

“Triste despertar. Un abrazo, mucha fuerza en este duro proceso, Cristóbal”, comenzó señalando el hoy jugador de Santiago Wanderers. “Tu familia y mucha gente estará detrás de ti”, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que Carlos Muñoz aprovechó lo ocurrido con Cristóbal Campos para dejar una reflexión. “La vida… y uno preocupado o dándole importancia a lo no tan importante. Somos personas, que no se les olvide”, sentenció.

Por ahora, queda esperar sobre los nuevos antecedentes de lo ocurrido y del estado en que se encuentra el jugador. Los últimos reportes señalaban que, a pesar de la amputación, estaba fuera de riesgo vital.

Cristóbal Campos vive una jornada ingrata y que marca para siempre su vida. El fútbol chileno ha salido en su ayuda ante una noticia que amargó el despertar de todos los hinchas.

¿Cuáles fueron los números de Cristóbal Campos en la U?

En su paso por Universidad de Chile, Cristóbal Campos logró disputar un total de 53 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 15 ocasiones y recibió 60 goles en los 4.596 minutos que estuvo bajo los tres palos.

