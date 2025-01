Este fin de semana se dio el vamos a la Copa Chile y este jueves es el turno de Colo Colo frente a Deportes Limache en el Estadio Monumental, con el debut del equipo albo que este 2025 busca el triunfo en el torneo local.

El cacique tendrá su primer partido frente al conjunto tomatero, con Almirón, que ya tiene en mente la formación del Cacique, considerando las reglas del torneo, que recordemos que desde hace años está presente la arista de los minutos juveniles en el fútbol nacional.

Es en este contexto que Copa Chile no será la excepción, por lo tanto, te entregamos más detalles de lo que dice el reglamento al que se tienen que regir los albos.

Las razones de Colo Colo para no tener a Sub 21 en Copa Chile

Según lo establecido en el artículo 31 de las bases, los equipos deben contar con al menos dos jugadores sub 23 (nacidos a partir de 2002) y dos jugadores sub 21 (nacidos a partir de 2004) en su plantilla. Sin embargo, los jugadores sub 23 registrados en la planilla son los que están obligados a jugar y a acumular un total de 130 minutos entre ellos.

Es en este contexto, que en esta ocasión Colo Colo queda exento de incluir a los dos jugadores sub 21 en su planilla, ya que tiene a tres futbolistas convocados a la Selección Chilena Sub 20: Leandro Hernández, Nicolás Suárez y Gabriel Maureira.

Por lo tanto, Jorge Almirón deberá convocar al menos a dos jugadores sub 23, quienes deberán acumular entre ellos un total de 130 minutos en el partido contra Deportes Limache, para cumplir con la normativa.

Los jugadores sub 23 de Colo Colo que pueden cumplir con la regla juvenil con Limache

Colo Colo no tendrá problemas con la regla ante Deportes Limache, ya que puede alinear a dos sub 23 como titulares, como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro (nacidos en 2002). También están disponibles, Lucas Soto, Daniel Gutiérrez y Alexander Oroz.

A esto se puede sumar Francisco Marchant (18 años), juvenil que podría tener su debut oficial si Jorge Almirón decide considerarle minutos según el desarrollo del partido.

Francisco Marchant podría sumar minutos en Copa Chile – PHOTOSPORT

