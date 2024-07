Colo Colo se hizo fuerte de local y superó por la cuenta mínima a Santa Cruz para meterse en la final de la Zona Centro Sur en Copa Chile. El Cacique con anotación de Carlos Palacios cumple con uno de los objetivos de la temporada.

Pero en el Estadio Monumental se metalizan para las otras dos grandes tareas del año: Campeonato Nacional y los octavos de final de Copa Libertadores. Por lo mismo, Jorge Almirón volvió a hacer hincapié en el tema de los refuerzos.

Sin embargo, en esta ocasión el entrenador argentino bajó un cambio y reconoció que hay jugadores que se alejan del alcance del Popular como es el caso de Matías Catalán.

“Si Daniel Morón mencionó que no puede venir Catalán, ya está. Yo no me freno y seguimos buscando opciones con jugadores que sean superiores a lo que tenemos”, recalcó en conferencia de prensa.

¿Llegan refuerzos a Colo Colo?

Ahora sobre el caso de Mauricio Isla, el entrenador de Colo Colo se mostró un poco más optimista. Es que el puesto de lateral derecho es uno de los más importantes para reforzar y el Huaso estaría más cerca que nunca del Monumental.

Almirón se refirió a las chances de Isla y Catalán.

“Él juega en la selección de Chile. Es titular, jugó la Copa América. ¿Lo voy a analizar yo a Mauricio Isla? Es un jugador de categoría. Opazo también ha competido. Ha pasado instancias de Copa Libertadores. Lo importantes que venga a competir alguien con la salida de Isla, ya que eleva la competencia en el plantel. Eso no hay dudas”, sentenció.

Por lo que se espera que esta semana se reporten novedades importantes en el mercado de pases del Cacique.