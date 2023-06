Un duro primer semestre ha tenido Colo Colo en su intento retener la corona lograda en el 2022. Los albos sufrieron muchas salidas y las incorporaciones no han estado a la altura y por lo mismo han mostrado un rendimiento irregular, lejos en el torneo y contra las cuerdas en Copa Libertadores.

Uno de los que debió heredar la batuta de líder, tras la salida de Gabriel Suazo, fue Esteban Pavez. El Huesi ya era uno de los que mandaba en el camarín el año pasado, pero ahora es la piedra angular de todo ese liderazgo y ha debido lidiar con eso, pero además con las críticas a su rendimiento.

Y es que el volante pasó de ser uno de los más alabados en el título del año pasado a pasar a estar dentro de los resistidos, especialmente porque el mediocampo albo está lejos de mostrar el dinamismo mostrado en la campaña al título.

Es por eso que este miércoles el volante refrendó las críticas y señaló que las entiende, pero que no está de acuerdo en que ha bajado su rendimiento a nivel personal.

“Siempre creo que soy un jugador regular. Por eso voy a cumplir 300 partidos en Colo Colo. No es fácil. He jugado con todos los técnicos”, destacó el capitán de los albos.

“Creo que este año estoy haciendo lo mejor, lo mismo que el año pasado, sólo que no se han dado las cosas. Incluso estoy corriendo más. Siempre veo las estadísticas post partido. Soy muy apasionado por el fútbol, me analizo tácticamente, lo que es mejor para el equipo y lo que el profe me pide”, agregó.

“Se ha hablado que a lo mejor he bajado el rendimiento. Puede ser. Pero no veo ese aspecto. Hoy solo no se nos están dando los resultados. Soy la cara visible y no tengo problema con que se me apunte. Trabajo el doble o triple para llevar a Colo Colo a los primeros lugares”, argumentó.

“Estoy haciendo incluso más que el año pasado afuera y dentro de la cancha. Pero obviamente los resultados mandan mucho. Y espero que se nos empiecen a dar. El equipo es muy humilde, recibe bien las críticas y sabe lo bueno y malo que hace dentro de la cancha. Tengo mucha fe que será una buena segunda parte del año para nosotros”, cerró esperanzado.

Colo Colo volverá al ruedo en 10 días más, cuando reciba a Unión La Calera en el Monumental por Copa Chile. Eso sí, antes, tendrá el amistoso ante Deportivo Cali, que será con público, también en el recinto de Pedreros. Ese duelo se jugará este domingo 18 de junio a las 16 horas.