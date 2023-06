Esteban Pavez mira hacia adelante con fe en el futuro de Colo Colo. El capitán del Cacique confía en sacar cuentas alegres en la intertemporada que el plantel tendrá en Pirque. Pero el “8” de los albos no sólo tiene esperanzas en mejorar el nivel. También sabe que la falta de gol es un problema importante. Por eso pide otra chance para Darío Lezcano.

El atacante paraguayo ha tenido muchos problemas físicos en el estadio Monumental. Pero también alcanzó a mostrar algo de su olfato para anotar. En 235 minutos disputados, Lezcano marcó tres goles en el Campeonato Nacional 2023: uno a Ñublense, otro a Coquimbo Unido y el último, a Magallanes.

Desde el 13 de mayo que el ex Juárez no aparece en las citaciones de Gustavo Quinteros. Y el de 9 de ese mes, en la victoria alba frente a Audax Italiano, Lezcano jugó por última vez con la camiseta blanca. Esa noche, el otrora seleccionado de Paraguay ingresó en lugar de César Fuentes.

La razón por la que Esteban Pavez pide otra chance para Lezcano en Colo Colo: “Es un goleador innato y lo demostró”

Esteban Pavez estuvo en el Xolos de Tijuana desde diciembre de 2020 hasta enero de 2022. En su paso por el fútbol mexicano, el capitán de Colo Colo pudo conocer in situ a Darío Lezcano. Por aquel entonces, el atacante paraguayo jugaba en el Juárez FC.

“Me puse muy contento cuando Darío iba a llegar a Colo Colo. Tuve el placer de conocerlo en México. Es un goleador innato. Lo demostró en las primeras tres o cuatro fechas. Jugando 20′ por partido, había marcado tres goles”, expresó el mediocampista que el 1 de mayo cumplió 33 años.

Pero el volante central surgido de la cantera colocolina no quiere interferir en la decisión del DT. “Lo necesitamos, que esté al 100 por ciento. Lleva un mes entrenando de muy buena forma. Más allá no me puedo meter en si el profe lo tiene considerado. Estando bien físicamente, como estuvo cuando llegó, es un jugador muy importante“, sentenció Pavez. ¿Le hará caso Quinteros con Darío Lezcano y le dará otra chance? El tiempo dirá…