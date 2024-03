Colo Colo jugó un bajo partido este domingo por el Campeonato Nacional, porque apenas empató 0-0 en su visita a Coquimbo Unido, por lo que el equipo de Jorge Almirón se enreda en el fútbol chileno.

El encuentro careció de emociones, por lo que una de las jugadas más polémicas del partido fue un choque entre Maxilimiano Falcón y el debutante de 17 años Dixon Pereira, quien sufrió una fractura de costilla.

Muchos se fueron encima del Peluca tras la jugada, porque aseguran que el golpe que le dio al delantero Pirata fue intencional, mientras que otros aseguran que fue simplemente mala suerte.

La opinión del Pato Yáñez

Uno de los que alzó la voz para analizar lo ocurrido entre Falcón y Pereira fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista señaló que hubo mala suerte en lo ocurrido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“Yo creo que lo que hizo Falcón es imprudente igual, ameritaba al menos tarjeta amarilla, y claro, las consecuencias son posteriores, el jugador abandona la cancha no con un corte.”, dijo en primera instancia en radio Agricultura.

“Yo nunca he visto a Falcón en acciones mala leche, lo que sí lo he visto es que se le suelta la cadena, ha tenido reacciones, respuestas, le contesta al técnico, es capaz de cualquier cosa pero de meter un planchazo así de mala leche no lo veo”, agregó el ex puntero derecho albo.

Lo cierto es que Dixon Pereira se recupera de su lesión en un centro asistencial de Coquimbo, mientras que Maximiliano Falcón sigue siendo juzgado por el mundo del fútbol.

