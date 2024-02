Pato Yáñez dispara contra Vidal por la Supercopa: "No entiende la realidad país"

La suspensión de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo desató la indignación de Arturo Vidal. El King se manifestó contra la ANFP por terminar el encuentro a los 76′ luego de varios incidentes en el Estadio Nacional y aseguró que “en otros lados hay cosas peores y siguen jugando”.

“En el partido de Argentina con Brasil (por las Eliminatorias en noviembre de 2023) se estaban matando y siguieron jugando. No sé por qué acá en Chile son tan graves”, lanzó el volante, quien agregó que ambos equipos querían seguir jugando. Sus declaraciones no gustaron para nada a Patricio Yáñez.

El exjugador del Cacique habló sobre la postura del King en Deportes en Agricultura. “No por la vergüenza que se vivió en Brasil (en el estadio Maracaná), donde no pasó nada porque era Argentina y Brasil, vas a estar justificando esto”, disparó de entrada.

“Encuentro horrible las declaraciones de Vidal. Es no entender. Quizás él estuvo en países donde esto no ocurría, donde había un respeto y si ocurría era sancionado y los tipos se iban a la cárcel. Es no entender absolutamente nada la realidad país”, lamentó.

El plantel de Colo Colo se manifestó en contra de la suspensión

“El árbitro (José Cabero) quería jugar, Huachipato quería jugar. Esto va a salir para todo el mundo. Todos estábamos tristes porque queríamos jugar”, aseguró Arturo Vidal a la prensa luego de la suspensión del encuentro. Para el King, el partido debía terminarse incluso con la presencia de hinchas en la parte norte de la pista atlética del Estadio Nacional.

“Todos queríamos jugar. El partido estaba bueno, faltaba poco. Los dos equipos hablamos para seguir y ser campeones en cancha. La orden llegó desde arriba. Tienen que bajar y dar la cara. No sé quién fue, se lavan las manos. Se tendría que haber seguido jugando”, sumó.

La postura del mediocampista fue compartida por Carlos Palacios. “Claro. Quedaban 10 minutos dijeron, íbamos ganando, creo que el equipo estaba haciendo un buen partido, entonces obviamente queríamos seguir jugando”, lamentó después de la suspensión.

