Óscar Opazo pone paños fríos tras su lesión ante Huachipato: "No alcanzó a ser desgarro"

Colo Colo volvió al triunfo luego de imponerse a Huachipato por 3-1 en el Monumental. Pese a comenzar perdiendo, los albos supieron aprovechar el gran nivel mostrado por Carlos Palacios y un buen funcionamiento en el segundo tiempo, para dar vuelta la historia y alcanzar los 30 puntos en la tabla.

Sin embargo, no todo fue alegría para el Cacique. Y es que Óscar Opazo y Esteban Pavez salieron tocados durante el encuentro. En el caso del Torta, quien llegó como refuerzo a mitad de temporada, salió lesionado y en su lugar debió ingresar César Fuentes.

Sin embargo, con la lesión de Pavez, Fuentes debió pasar al mediocampo, dejando en su lugar a un improvisado Agustín Bouzat, quien cambió de banda para jugar en ese sector. El Cacique, de cualquier forma, no pasó grandes problemas al final del partido y de hecho terminó anotando el tercer tanto en los descuentos.

Pero fue el propio Torta quien se encargó de poner paños fríos tras su salida del campo de juego. El formado en Santiago Wanderers señaló que “tuve una sobrecarga en el aductor, fue preventivo, para prevenir algo peor, estuve bien en la decisión que tomamos para prevenir una lesión mayor”.

“Yo quería jugar, pero los médicos me aconsejaron que era lo mejor para no lamentar un par de partidos fuera. Mejor perderse 45 minutos que tres partidos. No alcanzó a ser desgarro afortunadamente”, agregó el lateral derecho albo.

Además, con respecto al triunfo, Opazo destacó que “fue maravilloso, tremendo esfuerzo. Esto demuestra que somos un plantel amplio y que hay varios afuera que tienen las mismas ganas, la misma ilusión que los que entran. Tratamos de transmitir eso a los que ingresan en el segundo tiempo. Ojalá seguir en este camino”.

Además tuvo palabras de elogio para Carlos Palacios. Sobre la Jota, Opazo destaco que su nivel fue “espectacular. Se perdió el partido pasado y ahora volvió con todo. Carlos nos da algo muy importante. Tiene gol, remate de afuera, nos abrió un partido complicado”.

“No sé si bajamos a Huachipato, todavía quedan muchas fechas. Hay muchos quienes se pueden meter. Tenemos que corregir lo de primer tiempo que no estuvimos finos y seguir con lo del segundo tiempo que fue muy positivo”, agregó sobre lo que se le viene al Cacique.

“Siempre es obligación salir campeón en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile, es lo mínimo. Estamos en camino, terminamos muy bien. Esperamos seguir así”, agregó.