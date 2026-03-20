Colo Colo ya está preparando lo que será su encuentro por la Copa de la Liga de este fin de semana en donde enfrentarán a Coquimbo Unido. Y buscando sumar los tres puntos, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz tiene lista su formación, la cual suma más de una sorpresa.

En una conferencia de prensa, el DT adelantó como se vivirá el intenso partido contra el actual campeón, señalando que uno de los esperados refuerzos que lleva un tiempo sin sumar titularidad podría entrar desde el inicio en la rotación: Javier Méndez.

Fernando Ortiz se la juega por Méndez

El DT se refirió al jugador y a su tiempo alejado de la oncena titular. “No me gusta mucho dar opiniones sobre jugadores porque es un deporte en conjunto. Las respuestas, por citación o lo que crea al inicio, se las dio al jugador”.

“Creo que la regularidad de los que tuvieron es correcta. Tanto Javi como Mati pueden competir con los que no están en condiciones de jugar. A la manera de entrenar de ellos, se merecen una posibilidad y la tendrán mañana”, reveló.

Méndez sumará minutos contra Coquimbo/Photosport

ver también Fernando Ortiz reacciona a la llegada de Fernando Gago al fútbol chileno: “Para mí…”

El presente de Colo Colo

Los albos llevan un gran inicio de temporada donde se han posicionado en el primer lugar de la tabla de posiciones. En esa línea, el DT reveló qué es lo que más le gusta de este plantel.

Publicidad

Publicidad

“El compañerismo que hay hoy en el plantel, eso es algo a resaltar. Sin importar el nombre dentro del campo de juego, hay una armonía y un grupo de jugadores comprometidos con la institución”.

En síntesis: