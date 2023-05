Colo Colo viene de derrotar a Audax Italiano por 2-1 y trepar en la tabla de posiciones, metiéndose en el podio del irregular Campeonato Nacional más allá que el rendimiento del equipo dirigido por Gustavo Quinteros ha estado muy lejos de lo esperado.

Ahora Colo Colo espera por el duelo contra Unión Española pactado para este sábado y este pasado miércoles Juan Cristóbal Guarello abordó las palabras de Quinteros en las que niega quiebres en el camarín y califica éste como el mejor momento del Cacique 2023.

“Que en el camarín se agarren a carterazos me da lo mismo, a los que voy es que decir que este es el mejor momento… Colo Colo le gana bien a Audax, pero el equipo se cae a los 60 minutos y los cambios no funciona ninguno. Es preocupante que Matías Moya entre y ya esté cansado. Darío Lezcano no juega. Leandro Benegas al choque con los centrales y Érick Wiemberg no se nota”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

Agrega: “y termina Colo Colo muy asustado y complicado, con una jugada dudosa que si fue o no penal ya da lo mismo porque al final Audax termina complicando a Colo Colo con dos jugadores: Gabriel Hachen que con la zurda complicó y Gonzalo Sosa que la ganó siempre”.

Ahí Guarello se fue puntualmente al caso de Carlos Palacios, quien marcó el segundo tanto de los albos de penal, pero el periodista tiene ciertas dudas sobre su capacidad en la posición en la que lo ocupa Gustavo Quinteros.

“Decir que este es el mejor momento cuando todos los cambios no te funcionan… Y lo otro: lo de Palacios, insisto, cada vez que picó con ventaja le ganaron. Y le ganó Cereceda que tiene 15 años más”, expone.

El rostro de Agricultura argumenta que “entonces a Palacios o le buscan otra posición, porque Pizarro hace el trabajo de arrastrar las marcas y lo hace bien, te despeja el camino, te aguanta la pelota, y queda libre para la entrada de Palacios, pero como no tiene velocidad para ganar la termina perdiendo. Y ahí tiene que buscarle una vuelta, porque Palacios aporta y por último te entrega la pelota redonda. Pero no sé si Palacios es la segunda punta”.

“Quedan tres fechas para que se acabe la primera rueda y es el momento de hacer cambios en el plantel. Como está tan irregular el campeonato capaz que Colo Colo salga campeón, como también puede ser campeona la U, cualquiera. Los grandes tienen siempre tres-cuatro jugadores más. Lo que no quiero ver el sábado es que si no le va bien con Unión Española, volver al tema que no tiene banca o el arbitraje”, sentencia Juan Cristóbal Guarello.