El delantero argentino de Colo Colo dijo que no le preocupa lo que hagan los azules y sus palabras tuvieron réplica.

Defienden a la U tras fuerte ninguneo de Javier Correa: "Tiene que tribunear, no le conocíamos la voz"

Una nueva victoria sumó Colo Colo en el segundo semestre, porque fue a Viña del Mar para derrotar a Everton y mantenerse en la segunda plaza del Campeonato Nacional.

Los albos se impusieron en el estadio Sausalito por 1-0, gracias a la solitaria conquista de Javier Correa, quien marcó su primer gol con la camiseta del Cacique.

Tras el partido el ex delantero de Estudiantes de La Plata fue consultado sobre la lucha palmo a palmo que tienen con Universidad de Chile, el líder del torneo, y el ariete indicó que no se preocupan en lo que hagan los azules.

Defensa azul tras palabras de Correa

Uno de los referentes de la U en el periodismo chileno es Cristián Caamaño, quien en radio Agricultura analizó las palabras de Javier Correa y lo trató de tribunero.

“Tiene que tribunear un poco, los argentinos en eso son mandados a hacer. Si no hacía el gol no decía nada, ni hablaba. No le conocíamos la voz a Javier Correa”, dijo el comentarista.

Javier Correa marcó su primer gol con Colo Colo.

Luego, sobre el nivel del 9 de Colo Colo indicó que “él tenía que buscar el desahogo, necesitaba un partido así porque había estado flojo frente al arco”.

“Está bien, si esto es parte del fútbol, no le falta el respeto a nadie y dice las palabras que sus hinchas quieren escuchar”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Ñublense por el Campeonato Nacional se jugará este jueves 29 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

