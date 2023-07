Gustavo Quinteros sufrió un duro golpe previo al duelo entre Colo Colo y América MG por la Copa Sudamericana. Este martes se conoció el informe arbitral del duelo ante O’Higgins, donde se confirman insultos del técnico al juez Miguel Araos.

El entrenador del Cacique vio la doble tarjeta amarilla por reclamos y terminó recibiendo la roja. Sin embargo, se defendió asegurando que no hubo ninguna agresión, algo que árbitro aseguró que sí existió.

El duro informe arbitral contra Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros intentó defenderse, pero lo expresado en el informe arbitral lo contradice. El técnico de Colo Colo dijo que el juez Miguel Araos se equivocó en expulsarlo, negando haberlo insultado.

“Le dije que le sacara amarilla más de una vez y me expulsa. Se equivocó en no sacar la amarilla y se equivocó porque no lo agredí ni insulté. Le pedí la amarilla, nada más. Él me expulsa”, lanzó el DT.

No obstante, Gustavo Quinteros tendrá que asumir su castigo. Este martes se conoció el informe arbitral de Miguel Araos, donde detalló los motivos por los que le mostró la doble amarilla.

De acuerdo a lo señalado por el juez, la amonestación del técnico fue por sus constantes reclamos. “Por desaprobar con palabras y acciones un cobro referil”, detalla.

Pero además de ello, Miguel Araos recalcó que Gustavo Quinteros lo insultó. “Hago presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, el señor Gustavo Quinteros reacciona en mi contra y me grita a viva voz ‘Ándate a la concha de tu madre'”.

Con esto, Gustavo Quinteros tendrá que esperar a la decisión del Tribunal de Disciplina, que puede caerle con todo. No es la primera vez que el técnico de Colo Colo se ve envuelto en este tipo de polémicas con los árbitros y de seguro se lo harán saber.