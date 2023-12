La elección del nuevo técnico de Colo Colo de cara a la temporada 2024 se ha ido retrasando con el correr de los días. Desde la salida de Gustavo Quinteros, el pasado 15 de diciembre, Blanco y Negro se puso de cabeza a buscar a su reemplazante. Todavía no sale humo blanco al respecto

La lista de candidatos es larga. Luis Zubeldía es el favorito en la dirigencia para asumir el cargo en el Cacique, y aunque no continuará en Liga de Quito, todo indica que no se vestirá de blanco ni trabajará en el estadio Monumental. Y de a poco empiezan a recurrir al plan B o C.

Jorge Almirón, Diego Cocca, Martín Palermo e incluso José Luis Sierra son los entrenadores que más fuerza han tomado para convertirse en nuevo DT de Colo Colo. Sin embargo, los nombres que han sido sondeados son más. Y según reveló Coke Hevia, hay un desconocido uruguayo que también está en lista.

En su cuenta de X (ex Twitter), el conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, entregó otro nombre más que podría asumir como técnico albo. Según él, y expresado de manera muy breve, “Gustavo Munúa es candidato a la banca de Colo Colo”.

¿Quién es Gustavo Munúa? Ex futbolista y entrenador nacido en Montevideo en 1978, hace 45 años. Lleva ocho como entrenador y ya ha dirigido en su natal Uruguay, y también en Ecuador, Argentina y España. No ha sido campeón como DT, solamente como jugador.

En noviembre del 2023, sin embargo, Munúa fue despedido del Real Murcia de España, que milita en la Primera RFEF por malos resultados. Está lejos de los puestos de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División) y lo destituyeron por sus escuetos cinco triunfos y dos empates en 12 partidos.

Lo que parece ser un hecho es que Colo Colo no tendrá técnico nuevo hasta el 2024. Ante la proximidad del Año Nuevo, pero con el apuro del comienzo de la pretemporada el 8 de enero, en ByN están corriendo contra el tiempo. La idea es que el primer día de pretemporada ya cuenten con alguien a cargo.

