Colo Colo va camino a celebrar sus 100 años de historia el próximo 19 de abril, en una celebración donde se esperan que todos los actores que aportaron a la leyenda del Cacique sean parte de los festejos.

Sin embargo, un ex jugador se siente participes de este proceso rumbo al centenario, ya que un jugador en particular aseguró que todavía no recibe ningún llamado para alguna de las actividades albas.

“No existo para ellos”

Hablamos de Leonardo Véliz, quien en charla con Las Últimas Noticias se descargó sobre el ninguneo que está recibiendo por parte del Cacique en esta pasada.

“No existo para ellos. Y no me sorprende, porque un día yo dije que Colo Colo era el juguetito de Aníbal Mosa y supongo que a él no le debe haber caído bien mi comentario. Aunque reconozco que cuando nos hemos topado, me saluda”, señaló el Pollo.

Consultado sobre si esta situación le está afectado, el ex puntero por la izquierda aseguró que “puede ser, pero, la verdad, no me afecta mucho no estar en cenas o fiestas”.

Leonardo Véliz jugó más de 200 partidos en Colo Colo, ganó tres títulos nacionales con los albos y fue subcampeón de la Copa Libertadores 1973. | Foto: Photosport.

“Sí espero que cuando venga Mirko Jozic a Chile, me pueda juntar con él en mi casa. Al menos eso dijo que trataría de hacer cuando estuve con el en Splitz el año pasado y lo convencí de venir a Chile”, concluyó.

Los números de Leonardo Véliz en Colo Colo

En sus dos etapas en Colo Colo (1972-1974 y 1979-1981) el Pollo Véliz llegó a jugar 216 partidos, donde anotó 30 goles. En su palmarés destacan tres títulos de Primera División con los albos y una Copa Chile.

Además, Véliz fue parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores 1973, certamen donde el Cacique lamentablemente cayó en la final ante Independiente de Avellaneda.

