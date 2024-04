Una emocionante victoria sumó Colo Colo este miércoles por la Copa Libertadores de América, porque le ganó a Cerro Porteño por 1-0 con gol de Lucas Cepeda en el minuto 94.

El tanto postrero de los albos despertó las pasiones en el estadio Monumental, pero hubo un hincha que tuvo que detener sus festejos por un serio percance que protagonizó en el recinto de Macul.

El seguidor de Colo Colo Paulo Farías, como diría Claudio Palma, vivió momentos de terror en el sector Caupolicán, debido a que se cayó a un agujero en el reducto de Pedrero y contó en Al Aire Libre su trágica experiencia.

“No debería haber un hoyo allí”

El hincha colocolino explicó en detalle su trágica experiencia: “cuando fue el gol me acerco al acrílico, me doy vuelta hacia la galería a gritarlo con mi hijo y repentinamente me caigo. De partida no debiera haber un hoyo allí y quedé atrapado porque abajo habían unos fierros, quedé herido en mi pierna y cerca de los genitales”.

Luego, comentó que fue socorrido: “había preocupación de varias personasque se acercaron porque solo no podía salir, estaba atrapado por los fierros, fueron momentos angustiantes, esos fierro me agarraron el pantalón que se me rajó. Por suerte no me quebré la pierna”.

“Si hubiera sido un niño hubiera sido peor, porque al caer mi pierna no tocó fondo. Un niño hubiera caído profundo”, agregó al citado medio.

Por último, se fue en picada contra Blanco y Negro, sociedad anónima que administra a Colo Colo y encargada de tener en buenas condiciones al estadio Monumental.

“Eso no tiene un señalética, es como una alcantarilla, imagina que esto te pasa en un momento que uno está eufórico celebrando un gol, pudo ser algo grave. Blanco y Negro tiene gran responsabilidad porque ellos debieran preocuparse que el estadio esté en óptimas condiciones, no puede ser que tú vayas al estadio y no lo esté. Tú te puedes caer y tropezar, pero otra es caer en un agujero”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

Luego de su triunfo ante Cerro Porteño, Colo Colo vuelve a concentrarse en el Campeonato Nacional y por la séptima fecha se medirá ante Ñublense, el sábado 6 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

