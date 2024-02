Colo Colo dejó en el pasado su derrota ante O’Higgins para centrarse 100% en Godoy Cruz. Los albos llegarán descansados al duelo por la Copa Libertadores, esto gracias a la decisión de Jorge Almirón de variar completamente al equipo en Rancagua.

Uno que analizó esta postura del DT albo fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ESPN rescató las cosas buenas y malas que puede sacar el argentino en limpio tras caer ante los celestes.

“Es bueno y malo. Es bueno para los jugadores que no venían jugando y necesitan jugar minutos, aparecer, mostrarse y mantener la condición física”, aseguró.

Por otro lado, el Mago destacó que “es malo porque pasa esto, el equipo no juega bien y pierde. Uno inmediatamente dice ‘hay un equipo titular y un equipo reserva’ en Colo Colo”.

“Almirón entiende que tiene dos equipos y puede poner un once titular. Entiende que tiene un equipo reserva que puede pelear o competir en el torneo nacional y así los entrenadores empiezan a sacar sus conclusiones y entender que no es así. Tiene once titulares y por ahí tres o cuatro cambios que le puede dar otra cara cuando lo necesite”, concluyó el ex volante.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y Godoy Cruz?

Albos y bodegueros jugarán este jueves 29 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. A Colo Colo le sirve ganar o empatar para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

El ganador de esta llave enfrentará ante el vencedor del cruce entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador, quienes empataron 1-1 en el primer partido jugado en el Estadio Defensores del Chaco.

