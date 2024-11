El comienzo de la presente semana en Colo Colo estuvo marcado por la polémica, tras conocerse los detalles de la fiesta nocturna que sostuvieron jugadores del club, como Arturo Vidal, y que derivó en una fuerte denuncia.

Durante la jornada, no sólo se conocieron detalles de lo que ocurrió en la madrugada de este lunes en un bar de Vitacura, además, salieron a la luz imágenes del control de detención al que se sometió el King por parte de Carabineros.

A la espera que se conozcan nuevos detalles respecto de esta polémica fiesta en Colo Colo, un viejo conocido del club y muy particularmente de su técnico Jorge Almirón, sacó la voz para dedicarle algunas palabras a Arturo Vidal.

Astrólogo de Almirón le deja mensaje a Arturo Vidal

Se trata del peruano Giorgio Armas, quien además de autodenominarse el “astrólogo de Boca Juniors“, se describe como “especialista en rituales“, y a través de su cuenta de Twitter le dejó un recado al King con miras a lo que se viene.

El brujo realizó un posteo con una imagen de Arturo Vidal en Brasil y el siguiente mensaje: “No saben que más hacer… Pero igual, no me salga ni a la esquina Rey”, además de arrobar el mensaje directo tanto al jugador como a Colo Colo.

La cercanía del astrólogo con Colo Colo

El nombre de Giorgio Armas se empezó a asociar al Cacique tras el arribo de Jorge Almirón a la dirección técnica, con sus predicciones especialmente durante la Copa Libertadores, donde celebró el paso hasta los cuartos de final.