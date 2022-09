Vicente Pizarro y César Fuentes pelean por un lugar en el once titular de Colo Colo. Gustavo Quinteros aseguró que el Vicho no se moverá, por lo que el Corralero deberá pelear por su oportunidad.

Vicente Pizarro se ha. trasnformado en uno de los juveniles más importantes en el fútbol chileno. El volante de Colo Colo desde la temporada pasada ha demostrado su gran nivel, pero en la recta final del Campeonato Nacional, la recuperación de César Fuentes amenaza con quitarle la titularidad.

El Corralero era una de las piezas fijas en el esquema de Gustavo Quinteros, pero tras sufrir una lesión estuvo alejado más de dos meses de las canchas. Esto lo aprovechó el Vicho, que agarró camiseta estelar y no la soltó más.

César Fuentes dejó atrás los problemas físicos y ya volvió a jugar por Colo Colo, lo que ha encendido el debate de quién de los dos debe ser el volante. Aunque para el técnico de los albos está más que claro y ese es Vicente Pizarro.

Este jueves en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros abordó el presente del mediocampista y solo tuvo elogios. "¿Qué puedo decir del Vicho? Cada vez juega mejor, le está agregando a su fútbol situaciones que no tenía y buscamos seguir agregando. Está creciendo como futbolista y como persona".

Pero eso no fue lo único, ya que el técnico de Colo Colo recalcó que el mediocampista será su estelar para lo que queda de campaña. "Para nosotros siempre fue un titular, mas allá de que no iniciara en algunos partidos. No tengo solo 11 titulares, tengo más. Hoy está bien, trabaja excelente para el equipo".

César Fuentes deberá ponerse a tono para volver a pelear un lugar en Colo Colo

Con Vicente Pizarro asegurando la titularidad, César Fuentes queda con tarea pendiente. El Corralero se recuperó de sus molestias, pero Gustavo Quinteros le dejó claro que deberá ponerse a tono si es que quiere pelear el puesto.

"Fuentes lo estamos recuperando, está bien pero no está en su mejor nivel porque estuvo parado más de dos meses. Pero el trabajo, el amistoso, los pocos minutos con Cobresal le están devolviendo su nivel", detalló el DT.

Finalmente y en esa misma línea, valoró que también recuperó a Matías Zaldivia, por lo que tiene a todo el plantel a disposición. "Tenemos más variantes y posibilidades. Estamos contentos. También se recuperó casi al 100 por ciento Matías Zaldivia, así que estamos completos. Llegamos con todos a disposición", cerró.