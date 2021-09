El ex futbolista y entrenador de Colo Colo, Ricardo Dabrowski, se refirió a la posibilidad de que Christian Santos juegue el Superclásico frente a Universidad de Chile.

Dabrowski: "Sería poco prudente que Santos juegue el Superclásico, creo que no es sano para el plantel"

Este domingo se juega el Superclásico 190° entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio El Teniente por la fecha 23 del Torneo Nacional.

El nuevo refuerzo albo, Christian Santos, estará disponible para jugar, pero apenas habrá entrenado con sus compañeros, pues aún está completando su cuarentena.

En conversación con Redgol, el ex delantero y entrenador de Colo Colo, Ricardo Dabrowski, advirtió que no sería recomendable que el venezolano juegue este domingo, pues no tiene actividad desde mayo, cuando defendía al Osnabrück.

"Por lo que significa Colo Colo, sería poco prudente que juegue un jugador que está llegando, que no tiene partidos oficiales desde mayo. Creo que necesita al menos tres semanas para estar al ritmo de los compañeros. No lo veo como que sea algo imprescindible y que juegue en el clásico", señaló.

Luego, afirmó: "No sería bueno para nadie, ni para el jugador ni para el equipo. Imagínate para el plantel, que están funcionando bien, están punteros. Llega un jugador que entrena un par de veces y ya va a jugar. Creo que no es sano, no es bueno".

"Santos no juega desde mayo, pero además por la cuarentena no ha tenido actividad física", finalizó.