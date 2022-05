No + violencia

La violencia en los estadios es un tema recurrente en nuestro fútbol, algo que en los últimos meses ha quedado en evidencia en distintos recintos. Y la barra de Colo Colo ha sido protagonista de esto, pues algunos hinchas han tenido un mal comportamiento.

El año pasado rompieron el estadio de Antofagasta, en Concepción para la Supercopa se pelearon en medio del partido con fanáticos de la UC, ante Audax Italiano arrojaron piedras gigantescas a la cancha y contra River Plate el comportamiento tampoco fue ejemplar.

Todo eso llevó a Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo, a golpear la mesa en el programa Círculo Central. "Me encantaría poder hablar con la hinchada, pero no se puede porque nos dice la gente de seguridad y la dirigencia del club que no podemos tener contacto con los hinchas", comenzó diciendo.

Luego aseguró que el tema en el plantel se plantea. "Lo hemos comentado, pues los perjudicados somos nosotros. Nos puede pasar que nos castiguen en Copa, nos pasó en Supercopa que estábamos en un gran momento dentro del partido. En otros momentos vamos empatando, quedan 15-20 minutos y tiran proyectiles. Eso nos perjudica para sacar resultados", manifestó.

Entiende que "la mayoría se porta bien", por lo que incluso los jugadores recurren a los directivos para tratar el tema. "Hemos pedido a la dirigencia y seguridad que saquen comunicados. No puede pasar, menos en nuestro estadio. Colo Colo representa los valores del pueblo, nos dejan mal ante toda la gente", indica Suazo.

Finalmente, tuvo opinión para tirarle las orejas a la ANFP por no pensar en los clubes chilenos que compiten en Libertadores, por la programación del duelo anta la UC. "Se pudo tomar una mejor decisión para ambos equipos. Los dos jugábamos Libertadores, se pudo jugar el sábado para que descansáramos un día más. Ese es mi parecer. Después se toman otras decisiones. Y creo que el parecer de jugadores de Católica era el mismo, es bueno para recuperar jugadores. Pero eso no influyó en el resultado, más allá que quizás un jugador llegaba en mejor forma física".