La decisión de Colo Colo de jugar ante Audax Italiano con jugadores que todavía no terminan su formación fue tomada con pinzas por parte del ex defensor de la selección chilena, Universidad de Chile y Universidad Católica, Rafael Olarra. Según el Flaco, la actuación de los juveniles este jueves "no es un crecimiento orgánico o natural".

La derrota de Colo Colo ante Audax Italiano en Rancagua, duelo en el que los albos jugaron con presencia mayoritaria de juveniles, producto de la cuarentena por covid-19 a la que se sometió el plantel profesional, no dejó a todos satisfechos.

Es que si bien los hinchas y el entorno del cuadro albo honraron la actuación de sus canteranos ante un equipo adulto, lo cierto es que el análisis también tiene grises, como se encargo de subrayar el ex seleccionado chileno Rafael Olarra.

En ESPN, el Flaco no se mostró de acuerdo con la decisión de enviar a los jóvenes a la cancha. "¡Cómo va a estar bien! No es un crecimiento orgánico o natural. Es un 'hay que salvar esto, vamos a debutar'. '¡Qué bueno, once jugadores!'", puntualizó el ex defensor.

Olarra apunta directamente a la dirigencia por el desaguisado de Rancagua. "Hay que ser responsable con tu cantera, con los protocolos. El argumento de (Edmundo) Valladares (presidente de Colo Colo) se cae con los relajos", advirtió el medallista olímpico.

"Está bien que lo diga para su club, para su gente, que hay que pelear hasta el final por el beneficio de la institución, pero se cae todo ese argumento con los relajos, lo que vimos y las imágenes que circulan por las redes", subrayó el ex capitán de Universidad de Chile.

"Por eso yo digo que no está bien. ¿A la pelea los chicos? Hay que resguardar a esos chicos para que tengan un crecimiento óptimo y que lleguen al primer equipo de muy buena forma, no así", sentenció el ex zaguero campeón con la U y con Universidad Católica.