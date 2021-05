Quinteros apunta a la falta de intensidad como razón de la goleada de Ñublense

Colo Colo cayó por goleada ante Ñublense en Chillán en la sexta fecha del Campeonato Nacional, lo que para Gustavo Quinteros fue debido al poco fondo físico que tenía el equipo para afrontar este compromiso.

"Sucedió lo que teníamos pensando que podía pasar. Sabía que en el primer tiempo estaríamos bien y que sería un partido parejo. Así fue, de ida y vuelta con los dos equipos buscando la ventaja. Con el correr de los minutos y la falta de actividad, se comenzó a sentir la falta de actividad física. Fuimos frágiles en algunas jugadas defensivas que el rival aprovechó", fue el primer análisis del entrenador albo.

Agregó que "nos iba a costar aguantar los 90 minutos con la misma intensidad. Es difícil cuando no tienes a los titulares, más es una cancha muy pesada. Pero me quedo con los primeros 45 minutos, donde llegamos e hicimos el gol. Con los cambios por molestias físicas ingresaron muchachos muy jóvenes y todos juntos, lo que no es lo ideal"

Sobre el momento que le tocó al equipo para sufrir estas bajas, sostuvo que "fue algo que nos tocó a nosotros ahora. A pesar del resultado, me quedo con que pude ver debutar a varios juveniles que en el futuro van a jugar en Primera y lo harán muy bien".

Un Colo Colo lleno de juveniles sucumbió ante Ñublense por 5-1. Foto: Agencia Uno.



Rescató que "en el primer tiempo el equipo funcionó bien. Es una sensación de angustia por el resultado y de felicidad por algunos chicos que jugaron y que lo hicieron bien".

Finalmente, va a hacer un trabajo sicológico con los juveniles en la semana. "Vamos a hablar toda la semana con los chicos, porque no se tienen que caer. Estaban muy tristes ahora. Lo de hoy no es lo ideal, porque siempre será mejor que ingresen en un equipo que tenga mejor funcionamiento", añadió Quinteros.