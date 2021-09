Colo Colo nuevamente salió alegre del Superclásico ante Universidad de Chile. Los albos se impusieron por 1-3 en el estadio El Teniente de Rancagua y estiraron a nueve años su invicto frente a los azules en el Campeonato Nacional.

La situación del elenco estudiantil sigue generando preocupación, ya que en apenas 11' minutos el Cacique ya lo ganaba por 0-2. En la última edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó lo ocurrido este domingo con el Bulla y le pegó con todo al plantel completo.

"Hay una cuestion de actitud y entereza, ayer entraron a la cancha, vieron la camiseta de Colo Colo y se cagaron enteros. Así de simple. Estos mismo jugadores y técnico han tenido partidos con garra. La U no es un equipo de muertos, tiene buen plantel, pero cuando miras al equipo del frente y todo lo que sabes hacer o tienes como amor propio se te cae, no hay explicación. Hay otra cosa", lanzó de entrada.

Para Yáñez, lo más criticable. es la forma en que enfrentaron a los albos. "Al hincha de la U le molesta eso en la mañana. Puedes jugar como sea, pero es la actitud y responsabilidad que tienes con tu propia camiseta. Lo que significa para ese grupo de jugadores, pero tienes que poner algo más de tu parte, hacer sentir que al frente hay un equipo popular y que quiere revertir la situación".

Pero el histórico delantero nacional no se quedó ahí y criticó fuertemente a Pablo Aránguiz. "Uno podrá decirle a (Esteban) Valencia que se equivocó por no poner a (Marcelo) Cañete, pero Aránguiz no la tocó. Da lo mismo el planteamiento, porque el mano a mano o teniendo el balón, la U no existió. Hace rato venimos diciendo lo que son algunos jugadores con las redes sociales".

De hecho, Yáñez cuestionó que no exista una idea más allá de buscar a su goleador. "Hubo buen trabajo De Fuentes y Gil, sostuvieron lo que intentaba la U por el medio. No permitieron contacto con Larrivey y la U no llegó. En el segundo tiempo la cuestión cambió con Colo Colo más relajado y ahí encontró remates. Junior le movió el piso a la defensa, pero fue otra U. En el primer tiempo no existieron. No puedo criticar porque no estuvieron presente".

Aunque para cerrar, el ex delantero le dejó una misión a los azules para seguir luchando en el torneo. "La U va a tener otro tono, lo mal que lo hicieron tiene que ver con Colo Colo. Todo este macroproyecto de revolucionar el fútbol chileno se hace de mejor forma teniendo participación internacional. Hay un segundo y tercer lugar, no puede botar el campeonato por lo que pasó", sentenció.