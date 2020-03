Pablo Mouche barre el piso con el sistema de salud en Chile por el coronavirus: "Es muy malo"

El atacante de Colo Colo, Pablo Mouche, conversó con el programa Sportia de TyC Sports sobre el coronavirus y cómo se ha tratado la pandemia mundial en Chile.

El trasandino dio a conocer lo complicado de la situación en el país por su propagación y realizó un dura crítica al sistema de salud chileno: "Acá se vive una situación bastante complicada y que va aumentando el numero de infectados. Ayer por la tarde el presidente decretó estado de emergencia y esperemos que a partir de esta medida la gente tome conciencia y empecemos a ser solidarios entre nosotros para que estás medidas tengan resultado positivo y podamos ir retomando la rutina del día a día".

"El tema de salud el sistema público es muy malo. Es uno de los puntos fuertes del estallido social en Chile, por lo que se peleaba. La privada es carísima, no te cubre el 100%, no te cubre medicamentos y toca fuerte el bolsillo para la clase media, pensando que en la salud pública es muy mala. Es un tema fuerte, se le acata al gobierno que no hace nada en ese aspecto", agregó Mouche.

Además, el argentino criticó al gobierno por la tardía medida de decretar el estado de emergencia en el país: "Yo creo que va para largo, por lo que dijo el presidente ayer del estado de emergencia. Hubiese sido mucho mejor que el estado de emergencia que decretaron saliera antes, no hasta este punto que llevamos más de 200 infectados y que la gente entra en pánico. Hubiese sido 10 o 15 días antes para prevenir".