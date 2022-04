Matías Zaldivia hace duro mea culpa por su juego en Colo Colo: "Sé que no estoy en mi máximo nivel"

Colo Colo rescató un punto de oro en su visita a Universidad Católica por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022 ya que gracias a un gol de último minuto de Alexander Oroz lograron igualar 1-1 en un partido que parecía perdido, donde el bajo nivel de algunos jugadores albos fue un tema.

Y entre los más criticados en la zona defensiva del Cacique estuvo el zaguero central Matías Zaldivia, quien también está consciente del bajo nivel que ha mostrado últimamente y tras el partido realizó una dura autocrítica al respecto, donde igual avisó que quiere volver a ser el de antes.

Por eso, tras el pitazo final el defensor argentino de 31 años dialogó con TNT Sports y de entrada explicó que "es muy difícil cuando no hay continuidad, es lo que más siente el jugador. Estoy contento que me esté tocando más seguido, ahí puedo levantar".

Después, el formado en Chacarita Juniors abrió su corazón y reconoció que "sé que no estoy en mi máximo nivel, pero hago lo posible para ser el jugador que era. Tenemos muchos partidos y estoy para sumar", pero después sacó los pensamientos negativos de su cabeza y avisó que quiere jugársela toda.

Y es que Zaldivia no pierde la esperanza de retomar su puesto, pero también pone las cosas en una balanza. "Me gustaría ganarme mi lugar de nuevo, pero pienso en el equipo más que en lo personal, cuando me toque, trato de hacer lo mejor y trato de recuperar mi nivel", apuntó.

Con respecto al agónico empate que rescataron ante la UC, indicó que "nos vamos con un sabor amargo, si bien se empató el segundo tiempo hicimos un mejor partido. Empezar abajo en los primeros minutos nos golpeó, ellos se acomodaron y apostaron a la segunda pelota, a la contra".

"El primer tiempo nos metimos en el juego de ellos, saltamos mucho y eso no lo hacemos. Cuando tuvimos la pelota, fue cuando mejor estuvimos", complementó el ex Arsenal de Sarandí.

Para cerrar, Zaldivia insistió en que en "el primer tiempo no fuimos nosotros, nos parecimos más en el segundo tiempo, al juego asociado, dar vuelta por los lados, atacar por las bandas, así fue el gol y tuvimos claras. Nos vamos con ese gusto amargo, pero tampoco se perdió y es importante, seguimos primeros hasta que juegue Unión Española. Terminó sirviendo el punto".

Ahora, en Colo Colo tendrán que dar vuelta la página rápidamente para mentalizarse en lo que será su próximo desafío. Y es que este miércoles 27 de abril recibirá a River Plate en el estadio Monumental desde las 20:00 horas por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.