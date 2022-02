El aniversario de Colo Colo por el año que ha transcurrido desde que jugó el partido por la Promoción fue tema en todos los colocolinos durante el día, que recordaron una pesadilla que esperan no volver a repetir. Por lo mismo la familia del capitán Gabriel Suazo no quiso estar ausente.

El zurdo fue muy cuestionado por los hinchas el año pasado por su rendimiento y en las redes sociales era apuntado prácticamente como el gran problema del equipo. Con perseverancia salió adelante, en ese encuentro ante la U. de Conce portó la jineta de capitán y no la soltó más hasta hoy.

Su madre, Luz Urbina, le dedicó unas emotivas palabras en Instagram. "A un año del peor momento de mi vida y sé que también de la tuya, quiero decirte que todo valió la pena. Nos diste ejemplo de lucha, perseverancia y fuerza mental", señaló.

Luego ahondó en las críticas que recibía. "Te destruyeron a ti y toda nuestra familia, porque el fanatismo no tiene límites. Pero tú pese a tu dolor nos contuviste y nos diste la fuerza y esperanza de que todo saldría bien. Que ganas de contar al mundo cuánto hemos vivido y cuánto daño nos hicieron. Cuántos momentos vividos que tuvimos que ocultarnos para no sufrir. Sé que guardaste mucha pena y lo ocultaste para no hacernos sufrir. Pero aquí estás fuerte y grande", agregó.

Luego indicó que "hoy recordé todo el mal momento, pero también con alegría de saber que todo tenía un sentido. Tenías que vivir. Hoy capitán, saliste del momento duro del equipo de tus amores, eres maduro y empático con el dolor del otro. Eres un gran hijo, hermano, pareja y amigo. Sigue fuerte como roble y humano con sencillez y sensibilidad. Sigue siendo tú. Feliz año de crecimiento y fortaleza. Te amo infinito".

El capitán de Colo Colo respondió a esas palabras. "Gracias mamita por estar siempre en todos los momentos los amo demasiado, gracias a ustedes siempre puedo salir adelante los amo demasiado", le envió cariñosamente.

A las emotivas palabras de su madre se sumó su pareja, Gabriela Rojas, quien le escribió a los hinchas del Cacique un mensaje de enseñanza. "A un año de este oscuro y horrible momento que me gustaría borrar por completo de mi memoria, pero sé que jamás podré. Quiero que sepan que detrás de un jugador hay una familia y que todas las críticas y amenazas que reciben ellos, a nosotros también nos llegan, si ellos esconden su dolor es para que no nos demos cuenta", comenzó.

Su polola hace 6 años siguió. "Si ellos lloran la mitad de la noche, nosotros también lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque son personas, que se sacrifican por sus familias y se privan de michas cosas. Espero que después de este mal momento hayan aprendido a apoyar al equipo y sobre todo a los jugadores. No sólo en las buenas, también en las malas y peores donde la mayoría desaparece", detalló.

Finalizó con un "estoy muy orgullosa de ti mi guerrero y hoy capitán, sigue con esa fuerza y esa garra que jamás perdiste, eres lo más grande. Gracias por enseñarme lo que es luchar frente a todo y todos".