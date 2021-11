Colo Colo se mantiene firme en el liderato del Campeonato Nacional y se ilusiona con levantar el título. El miércoles recién pasado, el Cacique se impuso por la cuenta mínima y en la agonía ante Deportes Melipilla para superar otra vez a la UC en la punta.

Los Albos tuvieron que remar y mucho para poder asegurar los tres puntos, en un partido donde los Potros salieron a proponer contragolpe. "Sacamos adelante un partido muy difícil, sabemos que quedan muy pocos puntos en juego y que tanto nosotros como Católica somos los que estamos en disputa, más Audax", señaló Leonardo Gil enconferencia de prensa este viernes.

Para el Colorado, el momento que vive el club es bueno, pero quedan cosas por mejorar. "El equipo viene sólido, es uno de los que menos goles ha recibido. En creación tenemos que generar un poco más, hay partido en los que se puede y otros no tanto, el rival propone y uno tiene que irse adaptando".

Ante Melipilla, Gil tuvo la apertura de la cuenta desde el punto penal, pero su tiro fue a dar al palo. El volante había hecho gala de su buena pegada, pero ante los Potros no estuvo fino, lo que lo tiene motivado para una revancha.

"Son cosas que pasan en el fútbol. El que no patea no puede saber si erra o no. Me ha tocado convertir goles importantes y errar otros, pero de eso se trata. De seguir día a día, aprender y la capacidad de cada jugador en lo psicológico. Creo no tener problemas, si hay otro ojalá me toque patear y convertir", explicó.

En esa misma línea y ante las críticas, respaldó los cobros de Ángelo Hermosilla e hizo un llamado para la recta final. "Hay que dejarlos trabajar, son personas como nosotros. Hacen su trabajo de la mejor manera, nosotros nos tenemos que enfocar dentro de la cancha. Los árbitros se pueden equivocar o no, pero son seres humanos. Tenemos que estar al margen y enfocarnos en los partidos que nos quedan".

La "final" ante Curicó Unido

Con la barrera de Melipilla ya superada, ahora Colo Colo se enfoca en lo que será el primero de los tres desafíos que le quedan para ser campeón. Este domingo visitan a Curicó Unido en una verdadera final, ya que el rival está peleando por evitar el descenso a toda costa.

"El equipo, en líneas generales, no va a cambiar nada. Vamos a seguir creyendo en la idea del técnico, que es o más importante, para concretar esto que tanto queremos. Faltan tres partidos, iremos paso a paso y hoy nos toca un compromiso muy grande con Curicó", detalló Gil.

El Colorado no se quedó ahí e insistió en que "nos preparamos bien, de la mejor manera como en cada partido. Pensamos en Curicó, después viene un pequeño parate. Es el partido más importante que tenemos, es una final y la jugaremos como tal".

Finalmente aseguró que frente a los Torteros tendrán una dura tarea por delante. "El equipo está bien, sacamos un partido importante el fin de semana que pasó. Será un partido difícil, tienen grandes jugadores y van a necesitar los puntos. Ojalá sea un buen partido", cerró.