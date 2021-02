La sorprendente evolución de Pablo Solari: desde la cancha de tierra a ser el salvador de Colo Colo

Pablo Solari no llegó a Colo Colo refuerzo, sino como "incorporación" proyectada a futuro, sin embargo, el muchacho de 19 años terminó echándose al hombro 95 años de historia y marcó el gol que salvó al Cacique de perder la categoría por primera vez.

El extremo hizo arder las gargantas de millones de chilenos, cuando a los 19' de juego ante Universidad de Concepción marcó el 1-0 que terminaría significando la salvación definitiva para los albos.

De esta manera, y gracias a Solari, Colo Colo puede seguir sintiéndose orgulloso de ser el único equipo chileno en la historia que jamás ha descendido a la Primera B de nuestro fútbol.

El camino y evolución de Pablo Solari ha sido breve debido a su corta edad, pero no por eso menos interesante.

Con pasos por Deportivo Arizona, Talleres de Córdoba y la Selección sub-20 y sub 18 de Argentina, el extremo se preparó sin saberlo para el momento más importante en lo que va de su carrera.

ASÍ FUE LA EVOLUCIÓN DE PABLO SOLARI: DESDE LAS CANCHAS DE TIERRA A SALVADOR DE COLO COLO:



Solari comenzó su carrera probándose en clubes de Arizona, provincia de San Luis en Argentina.

La carrera e ilusiones de Solari comenzaron en Deportivo Arizona.

En un partido con Arizona, Solari fue descubierto por Sebastián Pait, exdirector de scouting de Talleres, de Córdoba, que lo fichó sin dudarlo al ver su calidad.

Solari rápidamente se ganó un lugar en el equipo reserva de Talleres de Córdoba.

"Es rápido, potente y fuerte y tiene un biotipo de deportista, con buenas cualidades técnicas: patea bien y tiene un gran uno contra uno", describió Maximiliano Salas, ex jugador e integrante del fútbol juvenil de Talleres.

En 2019, Solari debutó en las categorías menores de la selección de Argentina.

Pablo Solari jugó el COTIF 2019 con el combinado sub 18 de la albiceleste, por lo que debió viajar a España tras su sorpresiva nominación:

"La convocatoria fue muy emocionante, no me la esperaba y por eso es que la disfruté tanto, aun no caigo. Fue tremendo para mí y para mi familia", reveló en aquel entonces el jugador.

Solari marcó uno de los 4 goles que argentina le metió a Mauritania en aquella competencia.

En Talleres Solari logró entrar dos veces en la convocatoria del primer equipo.

Pese a su talento, que quedó más que demostrado junto a la selección y en las inferiores de Talleres, Solari nunca llegó a debutar con La T, pese a haber conformado dos veces una nómima del primer equipo.

En 2020 Solari llegó a Colo Colo como "incorporación".

En 2020, en pleno año de pandemia, Solari firmó su primer contrato profesional con Colo Colo, luego de que Walter Lemma, ayudante de Gustavo Quinteros, gestionara un préstamo por el 50% del pase y opción futura de compra por unos 750.000 dólares .

El resto es historia. Literamente.