Ricardo Dabrowski celebra por Colo Colo y pide calma por Pablo Solari: "Que lo comparen con Barticciotto es injusto para ambos"

Colo Colo luego de sufrir mucho durante la temporada 2020 se salvó, porque seguirá en Primera División, luego de vencer a Universidad de Concepción en el partido por el descenso.

El único tanto anotado en Talca fue del argentino Pablo Solari, quien tras una gran jugada personal, le dio el gol al Cacique que lo deja por al menos una temporada más jugando en la categoría de honor en Chile.

Tras la victoria alba, varios referentes del elenco de Macul alzaron la voz, y uno de ellos fue el ex delantero y entrenador Ricardo Dabrowski, quien de paso alabó las condiciones del ex Talleres de Córdoba, pero pidió que no lo comparen con Marcelo Barticciotto.

"Solari demuestra condiciones muy interesantes. Tiene potencial. Se notó que la presión no la sintió. Eso sí, hacer hoy una comparación con Marcelo Barticciotto me parece injusto para ambos. Hay que quedarse con su potencial porque tiene mucho que dar", dijo el argentino a DirecTV.

Solari fue clave en el triunfo albo - AgenciaUno

Por otra parte, el ex 9 indicó que el apoyo de los hinchas en los últimas días fue clave para que los jugadores se levantaran tras el empate con O'Higgins y ganaran el encuentro.

"Fue un partido de muchos nervios. Me da la sensación que el apoyo de la gente fue clave para el plantel de Colo Colo, para que se dieran cuenta lo grande que es la camiseta que defienden", cerró.