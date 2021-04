Juan Cristóbal Guarello a Colo Colo: "Hay que seguir los protocolos por más que hayas ganado el clásico"

Colo Colo enfrentará a Ñublense como visita este sábado por la sexta fecha del Torneo Nacional en un partido que se le complicó en grande al Cacique por un contagio positivo por coronavirus tras el superclásico contra la U y 17 contactos estrechos.

Finalmente Colo Colo logró que Omar Carabalí y Leonardo Gil puedan estar contra los chillanejos, pero Gustavo Quinteros sigue lamentando 16 bajas por Covid, además de las suspensiones de Matías Zaldivia y Gabriel Suazo, y el deberá jugar con once y banca juvenil.

“Es un llamado de atención para todos los clubes, lo ideal es que una vez terminado el partido los jugadores se vayan a duchar a sus casas y evitar estos problemas, porque lo puntos que ganaste el domingo se pueden perder este sábado”, dijo Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

Agregó que “está bien, se dice en el folclore del fútbol que no es lo mismo un triunfo en un clásico, que hay que entender que no tienen agua en la sangre, pero aquí hay hechos que te pueden complicar en grande”.

“Al parecer no hay un brote y el jugador contagiado no presenta síntomas o son muy leves, pero vas a ir a jugar un partido de visita contra un rival difícil con un equipo C, ni siquiera B. Hay que seguir los protocolos por más que hayas ganado el clásico, hay que hacer sacrificios que no son tan grandes y evitarte este problema”, complementó Guarello.

Por su parte Luka Tudor miró el vaso medio lleno y dentro de la catástrofe alba valora que la patrulla juvenil de Colo Colo tendrá su gran oportunidad para mostrarse y demostrar que son alternativa para el primer equipo del Cacique.

“Estamos en esta situación dramática en cuanto a la pandemia, si se comenten errores con el cuidado se paga, y se paga caro por la cantidad de jugadores. Pero Colo Colo ha demostrado tener gente joven capacitada, y me parece bien poder verlos”, manifestó Luka.

Sentenció que “creo que es una gran oportunidad para ciertos jugadores que, de mostrar carácter, van a tener posibilidad de estar ahí, entrando y saliendo”.