José Luis Villanueva adelanta que Claudio Maldonado gana terreno para ser el ayudante de Scolari en Colo Colo

Colo Colo afina detalles para contrarar a Luiz Felipe Scolari como entrenador, porque los principales directivos de Blanco y Negro están en Brasil para sellar el acuerdo con el experimentado DT.

El ex técnico de Palmeiras tiene que armar su nuevo cuerpo técnico, y según el comentarista José Luis Villanueva, quien ha contado detalles de la negociación con Felipao, dado a que conoce al estratega desde el paso de ambos por Uzbekistán, el ex volante albo Claudio Maldonado gana terreno para ser su ayudante.

"Pancho Arrué no fue el primer candidato para ser el ayudante de Scolari. Esto no lo pidió Scolari, que quede claro. Ahora, estos representantes chilenos ofrecieron a Claudio Maldonado porque conjuga todo, habla portugués, Scolari lo conoce de nombre y es de la zona", dijo el ex delantero en radio Pauta.

Acerca del posible arribo del ex mediocampista al Monumental agregó que "Claudio dijo: sabes qué no quiero porque al final tengo mi título en Brasil, puedo dirigir en Europa, pero en Chile no puedo porque tengo que convalidar el tema y no tengo los años. Por si algún motivo Scolari no está yo no me voy a poder sentar en la banca. Paso".

Pero luego el ex Sao Paulo echó pie atrás en su idea inicial: "Fueron donde Pancho Arrué y se negó. Volvieron a hablar con Claudio y hoy dijo que le gusta más la idea ahora que antes porque efectivamente está cerca. Entonces, si es que Felipao llega a Colo Colo y da el ok, es muy probable que Claudio Maldonado sea el ayudante técnico".

Colo Colo vive días clave para encontrar al sustituto de Mario Salas en la banca alba.