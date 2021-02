Hugo Rubio y el héroe de Colo Colo: "Me parece bien engrandecer a Solari, es un fenómeno y hay que cuidarlo"

El ex delantero de Colo Colo, Hugo Rubio, reapareció en la palestra para analizar la salvación del Cacique, que evitó caer al descenso en el partido de promoción frente a Universidad de Concepción en Talca, con el solitario gol de Pablo Solari.

“Uno siempre está implicado en lo que es Colo Colo por haber jugado ahí, uno espera que le vaya bien y estábamos sufriendo porque no le iba bien. Era un partido que a todo el mundo colocolino le importaba mucho, lo vivimos con mucho nerviosismo”, contó el Pájaro en conversación con RedGol y Paulo Flores.

Agregó que “no nos tocó sufrir tanto durante el partido porque se encontró un gol temprano, el equipo estaba bien ordenado, luchador y concentrado. Sí hubo nerviosismo cuando Universidad de Concepción empezó a atacar sobre el final. Este partido tenía un significado especial que te obligaba a estar atento hasta el final. Uno prende velitas y cree que influye ese positivismo”.

“Hay que aprender... lamentablemente uno aprende más de los errores. Si quizás Colo Colo bajaba a segunda el futuro era diferente. Cuando se gana se evita hacer los cambios donde hay que hacerlos porque se piensa que está todo bien, pero hay que saber en las circunstancias que se ganó: por no descender. Eso tiene que tenerlo bien claro la dirigencia para que esto no suceda más. Colo Colo no merece haber vivido esto, independiente que le pasó a River y a un montón de equipos grandes en la historia. Pero les pasó por hacer las cosas mal”, complementó Rubio.

Asimismo, hizo un llamado a no caer en el exitismo y tener los pies en la tierra: “uno está contento porque Colo Colo se salvó, pero es importante hacer un análisis y que el futuro venga con cambios. Falta que alguien controle quién llega a Colo Colo, que tenga la experiencia y conocimiento suficiente para tomar cargo, sea DT del primer equipo, juveniles, gerentes. El fútbol ha cambiado y tiene que haber gente muy profesional. Los jugadores tienen que merecer estar en Colo Colo, vi jugadores este año que no tenían para estar en Colo Colo. Eso también, en lo futbolísticos o quien determina los jugadores, los técnicos o gerente deportivos que llegan”.

Por último tuvo palabras para la irrupción de Solari como héroe y salvador del Cacique. Rubio espera que el argentino siga creciendo como jugador y su importante actuación sea sólo el inicio de algo mucho más grande.

“Yo no lo compararía con Marcelo Barticciotto, cada uno es diferente. Solari es un fenómeno, con 19 años es un jugador que marca y salvó a Colo Colo de ir a segunda. Pasa a ser tan importante que quedan en la historia. Hay que saberlo llevar no solo a él, a Jeyson Rojas. También fue paso a paso jugando mejor para consolidarse”, expuso.

Sentenció que “no me parece mal engrandecer a Solari, cualquiera que salvara a Colo Colo estaba en todas las portadas y hay que engrandecer a los buenos elementos y cuidarlos. Es un chico diferente y por sobre la media”.