Usaron el nombre del utilero de la U de Conce para asegurar que el triunfo de Colo Colo estaba arreglado: "Estoy destrozado"

Este miércoles antes de la final por la permanencia entre Colo Colo y la Universidad de Concepción comenzó a dar vueltas en las redes sociales una noticia falsa sobre un supuesto arreglo.

El usuario de Twitter @_tobal se hizo pasar por el utilero de la U de Conce, Loveday Uzegbu, y afirmó que escuchó en el camarín que el plantel sería recompensado por dejarse perder ante el Cacique.

"Soy utilero de la U de Conce y en la charla de la práctca de hoy se le bajó al plantel las condiciones del trato con Colo Colo. Si pierden, serán 240 palos a repartir y asegurado el ascenso 2022. Las condiciones son jugar a media máquina solamente y conservador, sin atacar", decía el mensaje que tuvo miles retuits.

No sólo eso. Más tarde este bromista siguió desarrollando la falsa historia y avisó que lo habían despedido por haber delatado al equipo.

"Hoy me despidieron como utilero del club U de Conce por haber filtrado la información del arreglo del partido de Colo Colo, pero sentí que tenía que decírselos porque tantos años en el club me da rabia que se hayan vendido. No esperen milagros, hoy la U de Conce se va a la B", señaló el falso perfil horas antes del vital duelo.

Loveday se enteró de lo ocurrido y lamentó que le hubiesen usurpado su identidad para difundir fake news. "Es terrible que la gente difunda intencionalmente información falsa utilizando mi foto. Mi corazón está terriblemente destrozado y estoy indefenso", expresó en su Instagram.

El utilero nigeriano es uno de los trabajadores más queridos dentro del club universitario. Llegó hace tres años a Concepción para probarse como jugador pero no quedó en el equipo, por lo que aceptó el trabajo de utilero.

Anteriormente había viajado desde África a Santiago de la mano de su representante que luego lo dejó botado. Antes de instalarse en Concepción, probó suerte en Audax Italiano, donde incluso marcó un gol en un amistoso, pero tampoco quedó seleccionado.

“Concepción es una ciudad muy tranquila. Santiago no me gustó. A futuro quizás juegue en otro país, pero ahora en ‘tropiconce’ estoy muy contento”, decía en una entrevista con Diario Concepción hace un par de años.