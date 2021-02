Guarello durísimo con el Cacique tras zafar del descenso: "Colo Colo es el alumno porro al que le regalaron el 4"

Colo Colo sufrió pero finalmente cumplió la tarea y logró escapar del descenso, luego de imponerse por 1-0 a Universidad de Concepción en el duelo de promoción jugado en el Estadio Fiscal de Talca.

Con anotación de Pablo Solari a los 19' de partido, los albos pudieron olvidarse de la pesadilla y mandaron a los del Campanil a la Primera B, manteniéndose como el único equipo chileno que jamás ha perdido la categoría.

Pese a que el triunfo fue celebrado por muchos como una hazaña épica, el destacado comentarista Juan Cristóbal Guarello intentó poner la pelota contra el piso y declaró que zafar del descenso no es motivo de festejo:

"No hay nada que celebrar. Por algo por ahí apareció una imagen de Plaza Baquedano donde no había nadie, porque no hay nada que celebrar. Es lo que deben entender en Colo Colo, no hay nada que celebrar. Colo Colo es el alumno porro, porro, porro, porro al que le regalaron el 4. No es que se lo haya sacado, le regalaron el 4 y pasó de año", espetó el periodista en T13.