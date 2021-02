Esteban Paredes deja en claro lo que quiere para su carrera: “Jugaré hasta fin de año y si no es en Colo Colo, será en otro lado”

Esteban Paredes estalló en llanto una vez que terminó el partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción, el que determinó la permanencia del Cacique en Primera División tras la peor temporada de su historia.

Una vez calmado, el ídolo del Cacique aplaudió a su adversario. “Primero felicitar a Universidad de Concepción, fue un digno rival, felicitar a mis compañeros. Dieron todo dentro de la cancha, el 101 por ciento, trabajamos duro”, manifestó a TNT Sports.

Sobre su futuro, recalcó que “si está la opción, quiero seguir, pero hay que ver varios temas. Me quiero retirar a fin de año. Tuvimos una charla con el profe Gustavo (Quinteros) y lo que dijo acá, me lo dijo a mí. Lo vamos a ver en estos días, lo vamos a hablar con la familia y a esperar. Quiero jugar hasta fin de año, si no es en Colo Colo será en otro equipo, pero me gustaría retirarme acá como debe ser”.

“Lo más importante, más allá de mi futuro, es Colo Colo. Teníamos que defender 95 años y no podíamos quedar como los que nos fuimos a Segunda. Agradecer a la gente que nos apoyó en este largo camino, con todo lo que pasó en el 2020. Gracias a toda esa gente”, abundó.

Finalmente, Paredes recalcó que “fue duro ese tema del seguro de cesantía, tuvimos reacciones entre compañeros que no debieron ser. Tuvimos una reunión donde teníamos que ser una familia de nuevo y la tenemos, dejamos los egos de lado y se vio reflejado en el final”.