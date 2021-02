La profecía de Guarello con advertencia a Colo Colo la semana pasada: "Cuidado con un mano a mano contra U. de Concepción"

Colo Colo no pudo evitar la promoción y el agónico empate conseguido por O’Higgins ante el Cacique envió a los albos a disputar el duelo por el descenso contra Universidad de Concepción. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros definirá en 90 minutos a vida o muerte su permanencia en Primera A con los ojos de la historia encima.

La semana pasada, el 11 de febrero en la previa del duelo entre Cobresal y Colo Colo, Juan Cristóbal Guarello la hizo de pitoniso y vaticinó el duelo de promoción entre albos y penquistas, con alertas de por medio para el Cacique.

“El pensamiento mágico le ha hecho mucho mal a Colo Colo, el no tomar decisiones con parámetros técnicos. Hay cosas que pueden ser dolorosas y hay que tratarlas con diplomacia, sí, pero Colo Colo todavía no zafa del descenso, en este momento está corriendo la tabla del 2020 y seguramente va a correr, el antepenúltimo va a jugar la promoción y las decisiones hay que tomarlas a cara de perro, porque si no, te vas al descenso”, sostuvo entonces Guarello en Radio ADN.

El periodista reclamaba la gestión de Colo Colo y la incapacidad para desprenderse de los referentes del camarín, en medio de pugnas de poder de los peso pesados del plantel de Colo Colo con la directiva.

Y vino la advertencia anticipada de Guarello que pone aún más nervioso a los colocolinos: “un mano a mano contra U de Concepción, con jugadores acostumbrados a pelear abajo, que no tienen la vida asegurada… cuidado. Y hemos visto como varios en Colo Colo ya no jugaron más hace rato y se fueron borrando”, sentenció.

Colo Colo y Universidad de Concepción se enfrentan este miércoles 17 de febrero desde las 18:00 horas en el estadio Fiscal de Talca. El que pierda desciende a Primera B.