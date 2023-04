Leonardo Gil sonríe incrédulo. No cabe dentro de su cabeza que el golpe que le dio a Ignacio Saavedra en la disputa de un balón sea merecedor de tarjeta roja. Pero Cristian Garay decidió sin titubear: sacó de la cancha inmediatamente al "5" de Colo Colo, que de todas maneras pudo rescatar un empate sin goles frente a Universidad Católica.

Desde entonces, es una incertidumbre la decisión que tomará Gustavo Quinteros, al menos en el Campeonato Nacional 2023, pues es prácticamente un hecho que el Colorado será de la partida en el duelo ante Monagas por la segunda jornada del Grupo F en la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

El debate se enciende por la comparación entre la sanción deportiva que recibió Maximiliano Falcón, quien estuvo dos fechas suspendido y dos jornadas en el banco de suplentes, antes de volver a jugar en el duelo pendiente que el Cacique le ganó a Huachipato en Talcahuano. Esta fue la segunda expulsión de Gil en el año, pues también se ganó una por aplaudir al árbitro en los minutos finales de la Supercopa 2023 ante Magallanes.

Yeyo Inostroza: "Si Quinteros es coherente, tendría que castigarlo"

A raíz de este tema, RedGol tomó contacto con tres históricos de Colo Colo, quienes accedieron al llamado telefónico de nuestro querido Paulo Flores. Uno que contestó su celular fue Eddio Inostroza, quien tiene una opinión clara al respecto.

"Si Quinteros es coherente, va a tener que castigarlo. Pero si no, va a transgredir una norma que él tenía. Seguramente va a tener argumentos para decir que necesita mucho más a Gil que a Falcón", explicó el imborrable Yeyo en torno a los casos del "5" y del Peluca.

Ricardo Dabrowski: "Las reglas deben estar puestas antes y no fijarse en apellidos"

Otro que quiso conversar con el inconfundible Florete fue Ricardo Dabrowski, quien fue goleador y director técnico en el Eterno Campeón. "El tema hay que verlo en el contexto. La ley pareja no es dura en el sentido que uno como entrenador siempre marca ciertas normas y reglas que hay que respetar todos por igual", apuntó el Polaco.

Pero no se quedó con eso. "En ese aspecto, es lo que corresponde, más que nada por el respeto de uno hacia el plantel y del plantel hacia el cuerpo técnico. No hay que fijarse en nombres ni apellidos, las reglas son para todos", aseguró también Dabrowski, quien dirigió a Sol de América y Nacional de Paraguay, entre tantos otros clubes.

También hizo una comparación entre el pelotazo de Falcón al mexicano Luis Montes y el codazo de Gil en el clásico ante la UC. "Puede ser distinta. La otra fue más reacción, acá fue más instintiva. Insisto, hay que estar en ese momento. De afuera todo se ve mucho más simple de analizar. Hay que respetar la decisión de Quinteros, es un entrenador inteligente y sabrá tomar la mejor determinación", cerró Ricardo Dabrowski.

Jaime Vera: "Yo no castigaría a un jugador expulsado, no es mi doctrina"

Jaime Vera también quiso dar su opinión respecto de este tema. El Pillo no considera adecuado un castigo. "No sé qué reglamento interno habrá, pero normalmente yo no sancionaría a un jugador expulsado. No lo dejaría sin jugar, no es mi doctrina", apuntó el otrora mediocampista albo, quien también fue parte del exitoso cuerpo técnico de Claudio Borghi en el Eterno Campeón.

Es más, sugirió una manera de saldar la deuda. "Hay otras maneras de castigar. Hay reglas que se ponen al principio, una expulsión puede ser una multa de dinero a pagar o un asado. Se gasta plata en un asado para un plantel de fútbol", aclaró el ex entrenador de Deportes Iquique y Universidad de Concepción, quien prefiere puniciones culinarias en este tipo de temas.